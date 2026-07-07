Η Ρωσίδα καλλονή και η απίστευτη ομοιότητά της με τον Χάαλαντ που έγινε viral

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει πάρει από το χέρι την Νορβηγία και μαζί με τους συμπαίκτες του την έχει φτάσει μέχρι τους «8», εκεί που θα αντιμετωπίσει την Αγγλία.

Φυσικά η εμφάνιση και ο τρόπος που κινείται ο Νορβηγος επιθετικός είναι θέμα σχολίων, με το τρολάρισμα να πάει... σύννεφο. Μια χρήστης του Τικ-Τοκ όμως έριξε το ίντερνετ, όχι μόνο με τις μιμήσεις που έκανε, αλλά και με την σοκαριστική ομοιότητά της με τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο λόγος για την Αναστασία Κοστρομιτίνα η οποία είναι μοντέλο από την Ρωσία, έχει ύψος 1,70μ. και είναι ξανθιά με μπλε μάτια. Η εντυπωσιακή 24χρονη θέλησε να δείξει την ομοιότητά της με τον Χάαλαντ και έκανε μια ανάρτηση στην οποία μιμείται τον ποδοσφαιριστή, τις κινήσεις του αλλά και τις εκφράσεις του. Προφανώς και το βίντεο έγινε αμέσως viral με πληθώρα σχολίων, είτε θετικών είτε αρνητικών.

Η ίδια μίλησε σε ρώσικα μέσα και αποκάλυψε πως δεν ήταν και πολύ εύκολο στην αρχή να αποδεχθεί πως μοιάζει τόσο πολύ με τον σκόρερ λέγοντας:«Για να είμαι ειλικρινής, πέρασα από όλα τα στάδια της άρνησης. Στην αρχή, δεν καταλάβαινα πόσο του έμοιαζα. Μετά ένιωσα λίγο πληγωμένη. Αλλά τώρα καταλαβαίνω ότι το να είσαι τόσο σπουδαίος αθλητής, έστω και μόνο σωματικά, είναι πολύ ωραίο».