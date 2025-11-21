Η «ρουκέτα» του Μπακασέτα υποψήφια για το κορυφαίο γκολ των προκριματικών του Μουντιάλ (vids)

Το εντυπωσιακό τέρμα του Τάσου Μπακασέτα κόντρα στη Λευκορωσία βρίσκεται ανάμεσα στις υποψηφιότητες για το καλύτερο γκολ των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Παρότι το όνειρο της Εθνικής για πρόκριση στο Μουντιάλ των ΗΠΑ έσβησε νωρίς, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να κάνει την πιο πειστική της εμφάνιση στην πρεμιέρα στο Φάληρο. Η Γαλανόλευκη συνέτριψε τότε τη Λευκορωσία με 5-1, σε ένα ματς όπου ξεχώρισε η «οβίδα» του αρχηγού της για το 3-0.

Το εκπληκτικό αυτό χτύπημα έχει συμπεριληφθεί πλέον στις κορυφαίες στιγμές των προκριματικών και διεκδικεί τη διάκριση, μαζί με τα γκολ των ΜακΛιν και ΜακΤόμινεϊ που σημάδεψαν τη μεγάλη νίκη-πρόκριση της Σκωτίας απέναντι στη Δανία.