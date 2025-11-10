Η Σαμπαλένκα «έσπασε τα ταμεία»: Έβγαλε πάνω από 15 εκατ. δολάρια από τους αγώνες της σεζόν

Μετά το φινάλε των WTA Finals στο Ριάντ, όπου η Έλενα Ριμπάκινα κατέκτησε τον τίτλο επικρατώντας της Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-0 σετ, ολοκληρώθηκε και επίσημα η φετινή σεζόν στο γυναικείο τένις. Παρά την ήττα της, η Σαμπαλένκα τερμάτισε στην κορυφή της λίστας των χρηματικών επάθλων για το 2025, κλείνοντας μια χρονιά-ρεκόρ.

Το Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη, συγκέντρωσε 15.008.519 δολάρια μόνο από τα τουρνουά της σεζόν. Το ποσό αυτό, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μπορεί να διπλασιαστεί ή και να τριπλασιαστεί αν συνυπολογιστούν τα έσοδα από χορηγίες και διαφημίσεις.

Η Σαμπαλένκα κατέκτησε φέτος τέσσερις τίτλους, μεταξύ αυτών το US Open, το Μαϊάμι Open, τη Μαδρίτη (WTA 1000) και το Μπρισμπέιν (WTA 500), ενώ ήταν φιναλίστ σε Ρολάν Γκαρός, Αυστραλιανό Όπεν, Indian Wells και WTA Finals.

Στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας τερμάτισε η Ίγκα Σβίατεκ με 4.069.500 δολάρια, ενώ τρίτη ήρθε η Έλενα Ριμπάκινα με 8.456.632 δολάρια και την επιβλητική, αήττητη πορεία της στο Ριάντ.

Η πεντάδα των κορυφαίων συμπληρώνεται από την Κοκό Γκαφ (7.969.845 $) και την Αμάντα Ανισίμοβα (7.260.577 $).

Την πρώτη δεκάδα ολοκληρώνουν οι Τζέσικα Πέγκουλα, Τζασμίν Παολίνι, Μίρα Αντρέεβα, Μάντισον Κις και Ελίζ Μέρτενς, με κέρδη από 2,8 έως 5,2 εκατομμύρια δολάρια.

Όσον αφορά τη Μαρία Σάκκαρη, η Ελληνίδα τενίστρια έκλεισε μια δύσκολη σεζόν, καταλαμβάνοντας την 52η θέση στα συνολικά έσοδα με 1.166.732 δολάρια, ελπίζοντας σε επάνοδο το 2026.

Συνολικά, 65 παίκτριες ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο δολάρια σε κέρδη το 2025, εκ των οποίων 23 έφτασαν ή ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια, αποδεικνύοντας ότι το γυναικείο τένις ζει τη χρυσή εποχή του.