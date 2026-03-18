Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ φόρεσε φανέλα Μέσι και... άναψε φωτιές στο Tik Tok (video)

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ έγινε ξανά viral στα social media, αυτή τη φορά δείχνοντας δημόσια την αδυναμία της στον Λιονέλ Μέσι. Η Αμερικανίδα ποπ σταρ ανέβασε βίντεο στο TikTok, στο οποίο εμφανίζεται να φορά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής με το όνομα του Αργεντινού σούπερ σταρ.

Στο σύντομο clip, η 26χρονη τραγουδίστρια χορεύει σε ρυθμούς του Bad Bunny, δείχνοντας τον ενθουσιασμό της και προκαλώντας «έκρηξη» αντιδράσεων από τους θαυμαστές της, που γέμισαν τα σχόλια με αναφορές στον Μέσι και το ποδόσφαιρο.

Η επιλογή της εμφάνισης μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς η Κάρπεντερ βρίσκεται αυτή την περίοδο σε περιοδεία στη Νότια Αμερική. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε πρόσφατα στο φεστιβάλ Lollapalooza Argentina, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα πραγματοποίησε συναυλία και στη Χιλή, συνεχίζοντας την περιοδεία της με μια εντυπωσιακή και απρόσμενη στυλιστική επιλογή.