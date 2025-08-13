Η Samsung συνεργάζεται με τον οίκο τέχνης Liberty για να φέρει βρετανικά έργα στο Samsung Art Store

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον εμβληματικό βρετανικό οίκο τέχνης, Liberty, φέρνοντας μια επιμελημένη συλλογή από τα πιο διάσημα έργα του στο Samsung Art Store. Με αυτή τη συνεργασία, οι χρήστες του Samsung Art TV σε όλον τον κόσμο μπορούν να προβάλλουν, από την άνεση του σπιτιού τους, 20 έργα από το αρχείο της Liberty που περιλαμβάνει κομμάτια διαχρονικής τέχνης και μοτίβα.

Η συνεργασία συνδυάζει την κομψότητα των Samsung Art TVs με το φημισμένο αρχείο της Liberty, καθιστώντας τα εντυπωσιακά σχέδια διαθέσιμα ως ψηφιακά έργα τέχνης, για πρώτη φορά. Οι επιμελητές της Samsung συνεργάστηκαν στενά με την ομάδα της Liberty για να επιλέξουν έργα που θα μεταφέρονταν αρμονικά σε μεγάλης κλίμακας ψηφιακή οθόνη, η οποία είναι γεμάτη με λεπτομέρεια, φως και χρώμα.

«Αυτή η συνεργασία βασίστηκε στην κοινή επιθυμία να γιορτάσουμε το βρετανικό design με νέους τρόπους», δήλωσε η Rachael Roberts, Partnerships Manager στη Samsung UK. «Χωρίς άλλους βρετανικούς οίκους να εκπροσωπούνται, επί του παρόντος, στο Samsung Art Store, ήταν τέλεια ευκαιρία να φέρουμε τη φωνή της Liberty στο κοινό μας. Η κληρονομιά της Liberty την κάνει εκπληκτικό συνεργάτη», συνέχισε η Roberts. «Το όραμά μας για το Art Store ήταν να κάνουμε την τέχνη και το design που δίνουν νόημα στη ζωή των ανθρώπων προσβάσιμα. Τα prints της Liberty φέρνουν ακριβώς αυτό — μια καθημερινή χαρά και μια αίσθηση φυσικού χώρου».

Ιδρυμένη το 1875, ο οίκος Liberty αποτελεί σύμβολο της βρετανικής δημιουργικότητας και τεχνοτροπίας. Γνωστή για τα χαρακτηριστικά της prints και την καθιερωμένη ιστορία καινοτομίας στο design, η επιρροή του οίκου εκτείνεται στην τέχνη, τη μόδα και τους εσωτερικούς χώρους. Για αυτή τη συνεργασία, η συλλογή παρουσιάζεται με το Artemis - ως το προεπιλεγμένο έργο — μια τολμηρή, προσέγγιση ενός κλασικού βοτανικού σχεδίου της Liberty.

«Στη Liberty, πάντα πιστεύαμε στο design που αφηγείται μια ιστορία, αλλά και σε ιστορίες που εξελίσσονται με το πέρασμα του χρόνου», δήλωσε ο Pere Bruach, Design Manager στη Liberty. «Η συνεργασία με τη Samsung μάς επέτρεψε να αναλογιστούμε τα πιο εμβληματικά μας prints ως ζωντανή τέχνη, δίνοντάς τους μια νέα διάσταση. Αυτά τα έργα, που κάποτε βρίσκονταν σε μετάξι και χαρτί, τώρα συστήνονται εκ νέου για προβολή το σπίτι».

Ανάμεσα στα είκοσι έργα της Liberty που παρουσιάζονται, ξεχωρίζουν έργα όπως το «Artemis», το Marina's Tea Garden», το «Fantasy Land» και το «My Grown Up Star» από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025. Κάθε σχέδιο παρουσιάζεται ως ψηφιακό έργο τέχνης προσαρμοσμένο για το Samsung Art Store, φέρνοντας χαρακτήρα, ιστορία και μια πινελιά βρετανικής γοητείας σε κάθε χώρο.

Αυτή η νέα συνεργασία υπογραμμίζει την αποστολή του Samsung Art Store να κάνει ευρέως προσβάσιμη την παγκόσμια τέχνη, με ένα αυξανόμενο αρχείο άνω των 3.500 έργων τέχνης από τα πιο φημισμένα μουσεία και ιδρύματα τέχνης του κόσμου.