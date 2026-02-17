Η Σάρα Φέργκιουσον ζητούσε «απεγνωσμένα» δουλειά από τον Έπσταϊν: «Πάρε με σαν οικιακή βοηθό»

Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις για τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα αρχεία Τζέφρι Έπσταϊν. Μεταξύ άλλων, αίσθηση προκαλούν τα emails που φαίνεται να απέστειλε η Σάρα Φέργκιουσον για να ζητήσει από τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Έπσταϊν, να την προσλάβει ως οικιακή βοηθό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το PEOPLE, σε ένα από τα emails, με ημερομηνία 16 Μαΐου 2010, η πρώην δούκισσα του Γιορκ έγραφε στον Έπσταϊν ότι «χρειαζόταν απεγνωσμένα» χρήματα. Το email γράφτηκε αφού ο Έπσταϊν είχε εκτίσει 13 μήνες φυλάκιση.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν με προσλαμβάνεις ως οικιακή βοηθό σου. Είμαι η πιο ικανή και χρειάζομαι απεγνωσμένα τα χρήματα», έγραψε η Φέργκιουσον, προσθέτοντας: «Σε παρακαλώ, Τζέφρι, σκέψου το».

Η ίδια είχε προηγουμένως απευθυνθεί με αποθεωτικά λόγια στον Έπσταϊν σε ένα μήνυμα με ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 2010. «Είσαι ένας θρύλος. Πραγματικά δεν έχω λόγια για να περιγράψω την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μου για τη γενναιοδωρία και την καλοσύνη σου», έγραψε. «Xx Είμαι στη διάθεσή σου. Απλά παντρέψου με».

Σε άλλο email, με ημερομηνία 3 Αυγούστου 2009, η Φέργκιουσον ευχαρίστησε τον Έπσταϊν για τη βοήθειά του με τις συμφωνίες για τη μάρκα της. «Ποτέ δεν με έχει συγκινήσει περισσότερο η καλοσύνη ενός φίλου από το κομπλιμέντο που μου κάνατε μπροστά στα κορίτσια μου. Σας ευχαριστώ, Τζέφρι, που είστε ο αδελφός που πάντα ήθελα», κατέληξε.



Αν και το όνομα της Φέργκιουσον έχει διαγραφεί από το email που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης, το πλαίσιο καθιστά σαφές ότι προέρχεται από την Φέργκιουσον.

