To Σαββατοκύριακο πέρασε με δυο «πρώην» να βγαίνουν εκ νέου μπροστά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αλέξης Τσίπρας και Ευάγγελος Βενιζέλος μιλώντας σε διαφορετικά κοινά, αλλά την ίδια ημέρα, επιτέθηκαν προσωπικά στον Πρωθυπουργό όπως συμβαίνει συνήθως τον τελευταίο έναν χρόνο.

Υπό την έννοια ότι κάπως σαν να συγχρονίζονται οι «δείκτες» όποτε οι «πρώην» αποφασίζουν να επιτεθούν στον Μητσοτάκη.

Σήμερα είναι η σειρά του Αντώνη Σαμαρά ο οποίος απευθύνει χαιρετισμό στο βιβλίο του Ιωάννη Μάζη «Του Λόγου το Αληθές και Μετά Λόγου Γνώσεως - Επιλεγμένα Γεωπολιτικά Υποδείγματα διά της Συστημικής Γεωπολιτικής Ανάλυσης» του οποίου η παρουσίαση γίνεται στο Πολεμικό Μουσείο.

Περισσεύει να γράψουμε για το εάν ο κ. Σαμαράς θα επιτεθεί στην κυβέρνηση για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής.

Το ενδιαφέρον είναι το εάν θα επιλέξει να μιλήσει για τις υποκλοπές όπως το έκανε, από το πουθενά, μιλώντας στη Βουλή πριν από δυο εβδομάδες προκαλώντας μεγάλη αναταραχή στο κυβερνητικό στρατόπεδο και πολλά χαμόγελα στα έδρανα της αντιπολίτευσης.