Η Σενεγάλη «ράβει» δεύτερο αστέρι - Δεν κάνει βήμα πίσω για την κατάκτηση του Κόπα Άφρικα

Η Σενεγάλη είναι αποφασισμένη να μην παραδώσει το τρόπαιο που κατέκτησε, απέναντι στο Μαρόκο, παρά την απόφαση της CAF που λέει πως ο τίτλος ανήκει πλέον στο Μαρόκο.

Οι Σενεγαλέζοι είναι τόσο αποφασισμένοι να κρατήσουν το τρόπαιο που κατέκτησαν μέσα στο γήπεδο, που μέχρι και ο προπονητής της ομάδας, Πάπε Τιο, πήγε την κούπα σε μια στρατιωτική βάση σε μια κίνηση που συμβολίζει πως είναι διατιθέμενοι να προστατέψουν το τρόπαιό τους πάση θυσία.

Μάλιστα το απόγευμα της Παρασκευής (20/3) η ομοσπονδία της Σενεγάλης κοινοποίησε την απόφασή της που λέει ότι από τον Σεπτέμβριο του 2026 το σήμα της χώρας θα φέρει δυο αστέρια, που θα αντιστοιχούν στα δυο Κύπελλα Εθνών Αφρικής που κατέκτησαν, ένα το 2021 και ένα το 2025, δείχνοντας πως δεν θα παραδώσουν ευκολα τον τίτλο που κατέκτησαν με τόσο κόπο μέσα στο γήπεδο.