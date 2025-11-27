H «ηλεκτρική» καρέκλα της Euroleague: Οι 4+2 προπονητές που... αποχαιρετούν τις ομάδες τους

Η Euroleague κάθε χρόνο εμφανίζεται και πιο απαιτητική, πιο σκληρή και πιο... επικίνδυνη για την θέση των προπονητών. Τελευταίο «θύμα» απόλυσης ο Ίγκορ Κοκόσκοφ από την Εφές. Για να καταλάβει κανείς πόσο... αμείλικτα είναι τα αποτελέσματα για τη πορεία ενός προπονητή, αρκεί να υπενθυμίσουμε πως ο Σέρβος είχε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, μάλιστα με απολαβές που αγγίζουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ (σε βάθος τριετίας).

Μάλιστα, αυτή δεν είναι η πρώτη απόλυση προπονητή την φετινή σεζόν. Παρότι δεν έχει τελειώσει καν ο πρώτος γύρος, ο Μεσίνα αποχώρησε από την Μιλάνο, ο Πεναρόγια από την Μπαρτσελόνα, ο Σφαιρόπουλος από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα και σύντομα, αν δεν τον μεταπείσουν οι Σέρβοι, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν και ο Ομπράντοβιτς από την Παρτιζάν. Μια ομάδα που βρίσκεται σε περίοδο κρίσης, αφού στην πόρτα της εξόδου βρίσκεται και ο αθλητικός διευθυντής, Ζόραν Σάβιτς.

Κι όπως φαίνεται... έπεται και συνέχεια, αφού υπάρχει έντονη φημολογία πως ο Κάτας θα είναι ο επόμενος προπονητής που θα κυκλοφορεί... ελεύθερος, με την πορεία της Μακάμπι να μην είναι η αναμενόμενη την δεδομένη στιγμή.