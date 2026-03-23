Η «σφυρίχτρα» που μαγεύει τη Serie D: Τζιουλιάνα Βίτζιλε, το νέο είδωλο των ιταλικών γηπέδων

Ξεχάστε όσα ξέρατε για τους αυστηρούς διαιτητές με το αυστηρό βλέμμα, γιατί η Τζιουλιάνα Βίτζιλε ήρθε για να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού και να μας κάνει να αγαπήσουμε ακόμη και τις καθυστερήσεις. Η 23χρονη Ιταλίδα καλλονή έχει καταφέρει να γίνει το πρόσωπο των ημερών στη γειτονική χώρα, όχι μόνο για τις σωστές της υποδείξεις στα γήπεδα της τέταρτης κατηγορίας της Ιταλίας, αλλά και για την εκρηκτική της παρουσία στα social media. Ανήκει στον σύνδεσμο διαιτητών της πόλης της και δραστηριοποιείται στις κατηγορίες Serie D και Eccellenza. Παράλληλα με το ποδόσφαιρο, ασχολείται και με το μόντελινγκ, ενώ έχει σπουδάσει Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια.

Με καταγωγή από την Τσεζένα της Ιταλίας, η Τζιουλιάνα ισορροπεί με αξιοθαύμαστη άνεση ανάμεσα στη σκληρή πειθαρχία που απαιτεί η διαιτησία και την ανάλαφρη πλευρά μιας digital influencer. Όταν δεν φοράει την επίσημη στολή της και δεν κρατάει το σημαιάκι της βοηθού, η μεγάλη της αγάπη είναι η θάλασσα. Οι φωτογραφίες της από τις ιταλικές ακτές, όπου απολαμβάνει το κολύμπι, έχουν κάνει τον λογαριασμό της στο Instagram να πάρει «φωτιά», συγκεντρώνοντας χιλιάδες ακόλουθους που «πίνουν νερό στο όνομά της».

Η πορεία της στον αθλητισμό δείχνει έναν άνθρωπο με δυναμισμό που δεν φοβάται να επιβληθεί σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο, αποδεικνύοντας πως μια γυναίκα μπορεί να είναι ταυτόχρονα απόλυτα επαγγελματίας στον αγωνιστικό χώρο και εντυπωσιακή στην προσωπική της ζωή.

Through social media, a girl named Giuliana Vigile has gone viral — a 25-year-old Italian referee who officiates in Serie D.



Alongside football, her other passion is swimming at the beach, and thanks to her Instagram photos she has already gained thousands of followers.



Το φαινόμενο «Βίτζιλε» έχει κάνει πολλούς φιλάθλους να δηλώνουν ξαφνικά... φανατικοί οπαδοί της τέταρτης κατηγορίας του ιταλικού ποδοσφαίρου, ελπίζοντας σε ένα σφύριγμα που θα τους καθηλώσει. Με το χαμόγελό της να κερδίζει τις εντυπώσεις και την αποφασιστικότητά της να κερδίζει τον σεβασμό των παικτών, η Τζιουλιάνα Βίτζιλε είναι αναμφισβήτητα η πιο viral «άρχων του αγώνα» που έχουμε δει τελευταία.