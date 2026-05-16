Η Σία Κοσιώνη παρουσίασε το νέο της βιβλίο - Τι είπε για ΣΚΑΪ και το επόμενο τηλεοπτικό της «σπίτι»

Το παιδικό βιβλίο της «Αρκεί που σ’ αγαπώ εγώ» παρουσίασε σήμερα Σάββατο (16/5) στον χώρο εκδηλώσεων του Public Συντάγματος η Σία Κοσιώνη.

Πρόκειται για μια «ιστορία για ενθουσιώδη ανεβάσματα και επεισοδιακά κατεβάσματα, για αφράτα συννεφάκια, ζουμερές καρδούλες και μυστηριώδεις σαπουνόφουσκες. Μια απολαυστική περιπέτεια μόνο για παιδιά (και αρκούδους) με χρυσές καρδιές» όπως τονίζεται στην περιγραφή του βιβλίου.

Στη γεμάτη αίθουσα εκδηλώσεων του καταστήματος βρέθηκε πλήθος ανθρώπων, μεταξύ αυτών και ο σύζυγός της, Κώστας Μπακογιάννης. Μάλιστα, οι συνάδελφοι της Σίας Κοσιώνη επεφύλασσαν και μία έκπληξη στη γνωστή δημοσιογράφο καθώς σήμερα είχε και τα γενέθλιά της. Έτσι, της έφεραν την καθιερωμένη τούρτα γενεθλίων, με την ίδια να σβήνει τα κεράκια λίγο πριν ξεκινήσει η παρουσίαση του βιβλίου.

«Εγώ ξεκίνησα να γράφω παιδικά βιβλία επειδή έγινα μητέρα και ανακάλυψα έναν τρόπο να επικοινωνώ με τα παιδιά. Δηλαδή με το δικό μου παιδί πρώτα και καθώς επικοινώνησα με το δικό μου παιδί, εκπαιδεύτηκα να επικοινωνώ και με τα υπόλοιπα παιδιά. Πριν από αυτό ούτε το 'χα ούτε μου το 'χαν» ανέφερε αρχικά η Σία Κοσιώνη, κατά την παρουσία της και προσέθεσε:

«Κοίτα να δεις τώρα πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και τα τελευταία οκτώμισι χρόνια που υπάρχει στη ζωή μου ο Δήμος, αποφάσισα ότι το κοινό που με ενδιαφέρει πιο πολύ από όλα τα κοινά στα οποία απευθύνομαι και είναι πολλά, είναι το παιδικό κοινό. Με την έννοια ότι βλέπω στα παιδιά μια ελπίδα σε έναν κόσμο που πεισματικά αυτοκαταστρέφεται. Αν λοιπόν, σκέφτηκα, μπορώ εγώ μέσα από το δικό μου μετερίζι, από το δικό μου πεδίο εξειδίκευσης και γνώσης, αν μπορώ κάτι να προσφέρω, ένα εργαλειάκι τόσο δα για αυτά τα παιδιά και για τους γονείς τους, έτσι ώστε να βοηθήσω να απαντηθούν ερωτήματα, απορίες που βλέπω ότι πνίγουν τα σπίτια, πνίγουν τις ελληνικές οικογένειες, ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Αυτή λοιπόν την τρύπα βρήκα και με την μεθοδολογία στην οποία κανείς δεν εκπαιδεύεται, δεν εξειδικεύεται, τη μεθοδολογία του γονιού».

Τι απάντησε στις ερωτήσεις για τον ΣΚΑΪ

Μετά την ολοκλήρωση της βιβλιοπαρουσίασης, η Σία Κοσιώνη μίλησε και στους δημοσιογράφους όπου και- όπως ήταν αναμενόμενο- «βομβαρδίστηκε» από ερωτήσεις για την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ και την επόμενη τηλεοπτική της στέγη.

Η γνωστή δημοσιογράφος αρνήθηκε να σχολιάσει κάτι για το ποιο θα είναι το επόμενο τηλεοπτικό της «σπίτι», τονίζοντας παράλληλα πως αισθάνεται ευγνωμοσύνη για τα καλά λόγια που έχουν πει οι συνάδελφοί της για την ίδια μετά το «αντίο» που είπε στον τηλεοπτικό σταθμό του Φαλήρου.

Ερωτήθηκε και για την παρουσία του Βασίλη Παπαδρόσου στην εκδήλωση, με την ίδια να απαντά πως «με τον Βασίλη είμαστε φίλοι οπότε η φιλία ήταν η αφορμή που βρέθηκε και σε αυτή την εκδήλωση».

«Δεν επιβεβαιώνω, δεν διαψεύδω» ήταν η (διπλωματική) απάντηση που έδωσε στις καταιγιστικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για όλους τους συναδέλφους της στον ΣΚΑΪ.

«Θέλω να πω ότι φεύγω με πάρα πολλή αγάπη από τον ΣΚΑΪ και με πολλή ευγνωμοσύνη για καθέναν ξεχωριστά» ανέφερε χαρακτηριστικά, ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις της η γνωστή δημοσιογράφος.