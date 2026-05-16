Η Σία Κοσιώνη παρουσιάζει παιδικό βιβλίο λίγο μετά το «αντίο» στον ΣΚΑΪ - Η έκπληξη με την τούρτα

Το παιδικό της βιβλίο «Αρκεί που σ’ αγαπώ εγώ» παρουσιάζει σήμερα Σάββατο (16/5) η Σία Κοσιώνη στον απόηχο της αποχώρησής της από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Ο FLASΗ βρίσκεται στο κατάστημα Public Συντάγματος και σας μεταδίδει όλα όσα εκτυλίσσονται στην εκδήλωση.

Μάλιστα, η Σία Κοσιώνη έχει σήμερα γενέθλια, με αποτέλεσμα συνεργάτες της να την κάνουν έκπληξη με μία τούρτα, λίγο πριν ξεκινήσει η βιβλιοπαρουσίαση.

Βίντεο: Μιχάλης Λεγάκης

Η γνωστή δημοσιογράφος παρουσιάζει το δεύτερο κατά σειρά παιδικό βιβλίο που έχει γράψει, με την εκδήλωση στο Public Συντάγματος να έχει ξεκινήσει από τις 12:30. Το «παρών» στην εκδήλωση δίνουν πολλοί δημοσιογράφοι και άνθρωποι της ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Γενικός Διευθυντής του ΣΚΑΪ, Βασίλης Παπαδρόσος, ενώ τη σύζυγό του στηρίζει και ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Στην εκδήλωση παρουσίασης η Σία Κοσιώνη θα μιλήσει για την έμπνευση πίσω από το βιβλίο και θα συνομιλήσει με το κοινό ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος, Head of Editorial fyi.news Έλενα Παπαδημητρίου.