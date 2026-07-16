Η Σία Κοσιώνη στον ΑΝΤ1 - Η επίσημη ανακοίνωση - Ποια θα είναι τα καθήκοντά της

Οι ψίθυροι που ακούγονταν τόσο καιρό στα δημοσιογραφικά βραβεία έγιναν πια επίσημη είδηση. Η Σία Κοσιώνη έκλεισε συμφωνία με τον ΑΝΤ1 και επιστρέφει το φθινόπωρο στους δέκτες μας. Το κανάλι του Αμαρουσίου ανακοίνωσε και επίσημα τη συνεργασία τους που αρχικά θα έχει διάρκεια δύο χρόνων.

«Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σία Κοσιώνη, για τα επόμενα δύο χρόνια. Με μία αξιοσημείωτη διαδρομή πλέον των 25 ετών, η οποία έχει ταυτιστεί με την εγκυρότητα, τη δημοσιογραφική ακεραιότητα και την ψύχραιμη κάλυψη των σημαντικότερων πολιτικών και διεθνών εξελίξεων των τελευταίων χρόνων, η Σία Κοσιώνη αποτελεί μία από τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες της ελληνικής δημοσιογραφίας.

Η μαχητικότητα, η συνέπεια και η ικανότητά της να προσεγγίζει με οξυδερκή ματιά και τεκμηριωμένο λόγο ακόμη και τις πιο απαιτητικές ειδησεογραφικές προκλήσεις, την έχουν καθιερώσει ως μία αξιόπιστη φωνή στα ΜΜΕ και έχουν διαμορφώσει μία σχέση διαχρονικής εμπιστοσύνης με το κοινό.

Η Σία Κοσιώνη θα αναλάβει τον ρόλο σχολιαστή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του καναλιού, καθώς και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος του ΑΝΤ1 στον χώρο της ενημέρωσης, καταλήγει η ανακοίνωση.

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Θυμίζουμε πως στο κανάλι βρίσκεται ήδη ο Βασίλης Παπαδρόσος, ο άλλοτε διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης του ΣΚΑΪ και νυν του ΑΝΤ1, οπότε οι δύο φίλοι και πρώην συνεργάτες ξαναβρίσκονται σε άλλο τηλεοπτικό σπίτι.