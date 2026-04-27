Ο μεσημεριανός ύπνος προκαλεί προβλήματα υγείας και αυξημένο κίνδυνο θανάτου

Ο μεσημεριανός ύπνος θεωρείται μια αθώα –ακόμη και ωφέλιμη– συνήθεια. Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι στους ηλικιωμένους μπορεί να κρύβει σημαντικό κίνδυνο για την υγεία μας. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, ο συχνός η παρατεταμένος ύπνος μέσα στην ημέρα, ιδιαίτερα όταν συνηθίζεται το πρωί, ίσως αποτελεί ένδειξη υποκείμενων προβλημάτων υγείας και συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας.

Τι έδειξε η μακροχρόνια παρακολούθηση

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα από περισσότερους από 1.300 ενήλικες ηλικίας άνω των 56 ετών, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για σχεδόν δύο δεκαετίες. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 81 έτη, γεγονός που επιτρέπει μια πιο σαφή εικόνα για το πώς οι συνήθειες ύπνου επηρεάζουν την υγεία σε προχωρημένη ηλικία. Το βασικό συμπέρασμα ήταν ότι όσοι κοιμόντουσαν πιο συχνά, για μεγαλύτερη διάρκεια ή νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχαν υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από κάθε αιτία.

Η σημασία της μελέτης δεν βρίσκεται μόνο στα ευρήματα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα. Σε αντίθεση με παλαιότερες έρευνες που βασίζονταν σε προσωπικές αναφορές των συμμετεχόντων, εδώ χρησιμοποιήθηκαν φορητές συσκευές καταγραφής ύπνου. Έτσι, οι επιστήμονες είχαν αντικειμενικές πληροφορίες για το πότε, πόσο συχνά και για πόση ώρα κοιμόταν κάθε άτομο μέσα στην ημέρα.

Όταν ο ύπνος γίνεται «σήμα κινδύνου»

Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι ένας σύντομος υπνάκος μπορεί να είναι ευεργετικός, καθώς βοηθά στην καταπολέμηση της κόπωσης και βελτιώνει την εγρήγορση. Το πρόβλημα φαίνεται να προκύπτει όταν ο ύπνος κατά τη διάρκεια της ημέρας γίνεται υπερβολικός ή επαναλαμβανόμενος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να λειτουργεί ως «καμπανάκι» για κάτι βαθύτερο που συμβαίνει στον οργανισμό. Μεταξύ των πιθανών εξηγήσεων που εξετάζουν οι ερευνητές είναι η ύπαρξη χρόνιων νοσημάτων ή διαταραχών ύπνου που δεν έχουν ακόμη διαγνωστεί. Παθήσεις όπως καρδιαγγειακά προβλήματα, νευροεκφυλιστικές ασθένειες ή διαταραχές του κιρκάδιου ρυθμού μπορεί να προκαλούν αυξημένη ανάγκη για ύπνο μέσα στην ημέρα. Σε αυτή την περίπτωση, η συχνή σιέστα δεν είναι η αιτία, αλλά το σύμπτωμα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πότε εμφανίζεται η ανάγκη για ύπνο. Η πρωινή «σιέστα», δηλαδή η ανάγκη για ύπνο νωρίς μέσα στην ημέρα, συνδέθηκε πιο έντονα με αυξημένο κίνδυνο. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι το βιολογικό ρολόι του οργανισμού έχει απορρυθμιστεί, κάτι που σχετίζεται με διάφορα προβλήματα υγείας και με τη συνολική επιβάρυνση του οργανισμού.

Η συμβολή της τεχνολογίας στην πρόληψη

Η χρήση φορητών συσκευών καταγραφής ύπνου αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η συνεχής παρακολούθηση των προτύπων ύπνου θα μπορούσε να λειτουργήσει ως εργαλείο πρόληψης, επιτρέποντας την έγκαιρη διάγνωση καταστάσεων που διαφορετικά θα περνούσαν απαρατήρητες. Πρόκειται για μια προσέγγιση που συνδέει την τεχνολογία με τη δημόσια υγεία.

Τελικά, το μήνυμα της μελέτης δεν είναι να αποφεύγεται κάθε μορφή μεσημεριανής σιέστας, αλλά να δίνεται προσοχή, ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες, όταν σημειώνονται αλλαγές σχετικά με τις συνήθειες ύπνου. Όταν για παράδειγμα, παρατηρείται αύξηση στη διάρκεια ή τη συχνότητα, ίσως αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι ο τρόπος με τον οποίο το σώμα «ζητά» βοήθεια.