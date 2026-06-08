Η Silicon Valley φοβάται επίθεση με βιολογικά όπλα από το ίδιο το δημιούργημά της

Οι επιδραστικότερες προσωπικότητες του κλάδου της Τεχνητής Νοημοσύνης προειδοποιούν πως το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης με βιολογικά όπλα με τη βοήθεια της AI είναι πλέον πραγματικό.

Ο Ντάριο Αμοντέι της Anthropic, o Σαμ Άλτμαν της OpenAI, ο Ντέμης Χασάμπις της Google Deepmind, ο Αλεξάντρ Ουάνγκ της Meta και ο Μουσταφά Σουλεϊμάν της Microsoft AI υπογράφουν μια ανησυχητική επιστολή με κοινοποίηση στο αμερικανικό Κογκρέσο ζητώντας δικλείδες προστασίας από τους κινδύνους που ανακύπτουν από…την δική τους τεχνολογία!

Ό,τι ήταν μέχρι τώρα εμπόδιο, υποχωρεί

Επί δεκαετίες, δεκάδες εταιρείες βιοτεχνολογίας κατασκευάζουν και πωλούν προσωποποιημένες «γενετικές σειρές» για χρήση αποκλειστικά σε επιστημονικούς σκοπούς, όπως, για παράδειγμα, την έρευνα για την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων φαρμάκων. Αυτοί οι πάροχοι έχουν εξουσιοδότηση να πωλούν τα προϊόντα τους μόνο σε πιστοποιημένους ερευνητές, εταιρείες ή πανεπιστήμια, όπως ορίζεται από τη Διεθνή Κοινοπραξία για την Γονιδιακή Σύνθεση (ICGS), μια εξειδικευμένη ομάδα εταιρειών Βιοτεχνολογίας που συγκροτήθηκε το 2009 για την διαφύλαξη της ασφάλειας στην έρευνα της Βιολογίας και την υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας της γονιδιακής σύνθεσης. Ήταν η εποχή που η επιστημονική κοινότητα ανακάλυπτε πώς οι ιοί μπορούσαν να ανακατασκευαστούν στο εργαστήριο μέσω αλληλουχιών αλυσίδων DNA.

Ο κίνδυνος έγκειται σήμερα στο γεγονός πως πολλές από τις εταιρείες βιοτεχνολογίας πιστεύουν λανθασμένα πως το επίπεδο της επιστημονικής γνώσης που απαιτείται προκειμένου να κλαπούν τα προϊόντα των εργαστηρίων τους και να μετατραπούν σε ιούς είναι υπερβολικά υψηλό για να γίνει πραγματικότητα. «Ό,τι ήταν μέχρι τώρα εμπόδιο, υποχωρεί σημαντικά. Το πρόβλημα τώρα είναι η ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται η Τεχνητή Νοημοσύνη», υπογραμμίζεται στην επιστολή.

Όποιος παραπλανήσει το μοντέλο

Με εκκίνηση την αρχή πως τα τεχνολογικά τους μοντέλα έχουν «εδώ και ένα διάστημα ξεπεράσει το επίπεδο των ιολόγων που είναι εξοικειωμένοι με τις τεχνικές διαδικασίες των εργαστηρίων», οι προσωπικότητες της Silicon Valley εκτιμούν πως «τώρα υπάρχει πραγματικός κίνδυνος η γνώση που είναι απαραίτητη για την κατασκευή βιολογικών όπλων και η οποία μέχρι τώρα ήταν απρόσιτη στους κοινούς θνητούς, να είναι πολύ σύντομα προσβάσιμη σε κακόβουλους χρήστες».

Εάν αυτοί οι χρήστες καταφέρουν να παραπλανήσουν ή να κατευθύνουν το μοντέλο της Τεχνητής Νοημοσύνης με τέτοιο τρόπο ώστε να τους αποκαλύψει επακριβώς τα υλικά που πρέπει να αποκτήσουν, την φόρμουλα που χρειάζονται για την κατασκευή βιολογικών όπλων και τον τρόπο για να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας, τότε «θα είναι σε θέση να προκαλέσουν σημαντική ζημιά» στις κοινωνίες μας, προειδοποιούν μηχανικοί, ερευνητές και επιστήμονες που συνυπογράφουν την επιστολή.

Οι κίνδυνοι της ΤΝ περισσότεροι από τα οφέλη

Η Anthropic, η OpenAI και οι υπόλοιποι, που δεν απαντούν στο εύλογο ερώτημα γιατί δεν αποφασίζουν να περιορίσουν το εύρος των ικανοτήτων των μοντέλων τους, απευθύνουν έκκληση στους φορείς χάραξης πολιτικής να νομοθετήσουν και να υιοθετήσουν δραστικά μέτρα βιοασφάλειας. «Με δεδομένη την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται η τεχνολογία, πιστεύουμε πως η ανάγκη είναι επείγουσα». Ζητούν, επίσης, από τις εταιρείες βιοτεχνολογίας «να διασφαλίζουν αυστηρά τις παραγγελίες που δέχονται για ευαίσθητα υλικά και να επαληθεύουν τη νομιμότητα όλων των πελατών τους πριν εξουσιοδοτήσουν οποιαδήποτε αποστολή υλικών».

Με δεδομένη την οικονομική ισχύ των εκπροσώπων της τεχνολογικής ελίτ που υπογράφει την επιστολή, μόνο η αξία των δύο, Anthropic και OpenAI, αποτιμάται σε 2 τρις δολάρια, είναι βέβαιο πως η ανησυχητική ανοικτή επιστολή τους θα έχει επιπτώσεις. Η παγκόσμια κοινή γνώμη, πάντως, διχάζεται ως προς τον «καλπασμό» των τεχνολογικών μοντέλων.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του NBC, το 57% των Αμερικανών πιστεύει πως οι κίνδυνοι που απορρέουν από την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι περισσότεροι από τα οφέλη που προσφέρει. Εντυπωσιακά είναι και τα ευρήματα της μέτρησης της Odoxa-Backbone για την εφημερίδα Le Figaro στις αρχές του Μαΐου, σύμφωνα με τα οποία το 75% των Γάλλων θεωρούν την Τεχνητή Νοημοσύνη «απειλή» για την δημοκρατία και την κυριαρχία της χώρας τους και το 30% από αυτούς «απειλή για την υγεία».