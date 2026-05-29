Η σημαία που ένωσε μια ήπειρο: 40 χρόνια από την πρώτη έπαρση του συμβόλου της ΕΕ - Τα 12 αστέρια

Σαν σήμερα, στις 29 Μαΐου 1986, μπροστά από το κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, μια μπλε σημαία με δώδεκα χρυσά αστέρια υψώθηκε για πρώτη φορά. Δεν ήταν απλώς μια τελετουργική στιγμή. Ήταν η επίσημη είσοδος ενός συμβόλου που έμελλε να γίνει η πιο αναγνωρίσιμη εικόνα της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε τότε ένα οπτικό πρόσωπο. Και μαζί του, μια αφήγηση.

Ένα σύμβολο που δεν ανήκει σε ένα κράτος



Η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εκπροσωπεί ένα έθνος, ούτε μια γλώσσα, ούτε μια ενιαία ταυτότητα. Αντιθέτως, επιχειρεί να εκφράσει κάτι πιο σύνθετο: την ιδέα της συνύπαρξης.

Τα 12 χρυσά αστέρια πάνω σε μπλε φόντο σχηματίζουν έναν κύκλο. Δεν είναι τυχαίο. Ο κύκλος, χωρίς αρχή και τέλος, συμβολίζει την ενότητα, την ισότητα και τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών.

Το 12, επίσης, δεν σχετίζεται με τον αριθμό των κρατών-μελών. Είναι ένας αριθμός πληρότητας, συμβολικός, σχεδόν διαχρονικός — όπως οι μήνες του χρόνου, οι ώρες στο ρολόι ενώ παραπέμπουν στους Αποστόλους, τους γιους του Ιακώβ, τους άθλους του Ηρακλή κ.λπ.

Μπλε και χρυσό: η απλότητα πίσω από την ισχύ

Το μπλε φόντο της σημαίας παραπέμπει στον ουρανό της Δύσης, αλλά και σε έννοιες όπως η σταθερότητα και η ειρήνη. Τα χρυσά αστέρια προσθέτουν την ιδέα της αξίας, της ενότητας και της κοινής πορείας.

Η δύναμη του σχεδίου βρίσκεται ακριβώς στην απλότητά του. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει. Προσπαθεί να συνδέσει.

Από τη δεκαετία του ’50 στην πολιτική ταυτότητα της Ευρώπης



Η ιστορία της σημαίας ξεκινά πολύ πριν από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.

Το 1955, το Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθετεί το σχέδιο ως σύμβολο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ευρωπαϊκής συνεργασίας. Δεκαετίες αργότερα, το 1983, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει την υιοθέτησή του από τις τότε Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

Το 1985, η πρόταση γίνεται επίσημη απόφαση. Και έναν χρόνο μετά, το σύμβολο περνά από τα χαρτιά στην πραγματικότητα.

29 Μαΐου 1986: Η στιγμή που η σημαία έγινε «Ευρώπη»



Η πρώτη επίσημη ανύψωση της σημαίας μπροστά στο κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Βέλγιο δεν ήταν απλώς μια τελετή. Ήταν η στιγμή που η ευρωπαϊκή ενοποίηση απέκτησε εικόνα.

Από εκείνη τη στιγμή, η σημαία δεν έμεινε στα κτίρια των θεσμών. Άρχισε να εμφανίζεται σε δημόσιους χώρους, σε επίσημα έγγραφα, σε προγράμματα χρηματοδότησης, ακόμη και σε έργα υποδομών.

Έγινε μέρος της καθημερινότητας, όχι μόνο της πολιτικής.

Από τα χαρτονομίσματα μέχρι τα έργα υποδομής



Με την εισαγωγή του ευρώ, η σημαία βρέθηκε και στα τραπεζογραμμάτια το 2002, ως οπτικό σημάδι κοινής οικονομικής ταυτότητας.

Παράλληλα, εμφανίζεται σε κάθε έργο που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά προγράμματα — από σιδηροδρομικές γραμμές μέχρι ερευνητικά κέντρα. Σε κάθε τέτοιο σημείο, τα 12 αστέρια λειτουργούν σαν υπογραφή μιας συλλογικής προσπάθειας.

Ένα σύμβολο που έγινε δοκιμασία ισχύος



Σαράντα χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι απλώς ένα λογότυπο θεσμών.

Είναι μια προσπάθεια να αποδοθεί οπτικά μια πολιτική ιδέα: ότι διαφορετικές χώρες μπορούν να λειτουργούν κάτω από ένα κοινό πλαίσιο χωρίς να χάνουν την ταυτότητά τους.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο δύσκολο σύμβολο που έχει δημιουργηθεί στη σύγχρονη Ευρώπη — όχι επειδή είναι περίπλοκο, αλλά επειδή πρέπει κάθε μέρα να αποδεικνύει τι σημαίνει.

Με πληροφορίες από consilium.europa.eu