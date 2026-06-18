Η σκακιέρα του Συντάγματος: Προσιτή στέγη και κατοχύρωση της άμβλωσης στο επίκεντρο

Με τη Νέα Δημοκρατία να θέτει στο μικροσκόπιο τις πολιτικές στέγασης καθώς και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και το ΠΑΣΟΚ να ζητά να κατοχυρωθεί συνταγματικά το δικαίωμα στην άμβλωση, όπως και η προστασία των ακτών και της παραμεθορίου, συνεχίζονται οι εργασίες της διακομματικής επιτροπής Συνταγματικής αναθεώρησης.



Αξίζει να σημειωθεί πως παρά τις διαφορές που παραμένουν και τις σαφείς διαχωριστικές γραμμές των κομμάτων, το πολιτικό κλίμα είναι ήπιο, με τις συνεδριάσεις, προς ώρας τουλάχιστον, να κυλούν ομαλά, μακριά από την κλασική πολιτική διαπάλη και τα συνήθη υψηλά ντεσιμπέλ.

Η «γαλάζια» πρόταση

Σε αυτό τον.... καμβά διαβούλευσης, κατά τη σημερινή συνεδρίαση η Νέα Δημοκρατία ξεδίπλωσε τις προτάσεις της, μεταξύ άλλων, για τη ρητή συνταγματική υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την προσιτή στέγη, τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία όχι μόνο της ιδιοκτησίας αλλά συνολικά της περιουσίας, καθώς και τη δυνατότητα της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης όπως και της αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων κτιρίων για κοινωνικούς σκοπούς, στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής.



«Η ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής με τη διεύρυνση της συνταγματικής διάταξης, ώστε να καλύπτει και τη μέριμνα του κράτους για προσιτή στέγη δεν είναι μια ευχή, αλλά μια κατεύθυνση στον κοινό νομοθέτη να προτεραιοποιεί και να εντατικοποιεί την κρατική μέριμνα για προσιτή στέγη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ευριπίδης Στυλιανίδης.

ΠΑΣΟΚ: Άμβλωση και προστασία ακτών και παραμεθορίου στο μικροσκόπιο

Το ΠΑΣΟΚ την ίδια ώρα πρότεινε να κατοχυρωθεί συνταγματικά το δικαίωμα στην άμβλωση, καθώς και η προστασία των παραμεθόριων περιοχών, αλλά και των ακτών.



«Δεν αμφισβητούμε ότι το θέμα των αμβλώσεων έχει κλείσει νομοθετικά εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Όμως, βλέπουμε πολιτικές δυνάμεις οι οποίες έχουν αρχίσει να αμφισβητούν ακόμα και τα αυτονόητα. Είναι κρίσιμο να κατοχυρώσουμε και συνταγματικά το δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση, δεν πρέπει να τα αφήνουμε αυτά στα ζητήματα της εκάστοτε πλειοψηφίας», ανέφερε ο Παναγιώτης Δουδωνής, επισημαίνοντας πως οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για αμβλώσεις και γυναικοκτονίες δημιουργούν ένα πλαίσιο δικαιωμάτων για τις γυναίκες που ανταποκρίνεται στη σύγχρονη εποχή.



Την ίδια στιγμή, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να προβλεφθεί η συνταγματική προστασία των ακτών αλλά και των παραμεθόριων περιοχών, με ρητή αναφορά στους ειδικούς περιορισμούς ή όρους όσον αφορά στην άμεση ή έμμεση κτήση και μεταβίβαση δικαιωμάτων σε ακίνητα στις ακριτικές περιοχές.

«Ναι» του «γαλάζιου» Βλάχου στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την παραμεθόριο

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος είδε με καλό μάτι την «πράσινη» πρόταση για την προστασία της παραμεθορίου, σημειώνοντας πως εάν προστεθεί στο Σύνταγμα, μπορεί να δημιουργήσει ευαισθητοποίηση και να «μας ξυπνήσει».



«Είναι εθνικά ευαίσθητες αυτές οι περιοχές. Έχω καταθέσει ερωτήσεις για το θέμα χωρίς να έχω πάρει απαντήσεις παρά μόνο την υπόσχεση Πιερρακάκη ότι αναζητά λύσεις για ένα θέμα που είναι υπαρκτό. Όταν το πρόβλημα θα είναι πλέον τεράστιο, τότε θα είναι αργά...», όπως ανέφερε αιχμηρά.



Εξίσου δηκτικό υπήρξε το σχόλιο του Γιώργου Βλάχου και όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς ζήτησε η αρμοδιότητα για το δάσος να ανατεθεί στη νομοθετική εξουσία, όχι στη δικαστική. «Το κράτος δεν προστάτευσε το περιβάλλον, στην Ανατολική Αττική έχουν κτιστεί τα πάντα. Τι προστάτεψε ακριβώς η νομολογία του ΣτΕ;», διερωτήθηκε, καταλογίζοντας «υποκρισία» και «διγλωσσία» στην αντιπολίτευση.



Την ίδια ώρα, να διασφαλιστούν συνταγματικά η αξιοπρεπής διαβίωση και η στέγη, αλλά και να προβλεφθεί η προστασία του ΕΣΥ, της οικογένειας, της μητρότητας, των παιδιών, και των αναπήρων, ζήτησε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας πως η πρόταση της ΝΔ για δυναμική πολεοδομία «ανοίγει το δρόμο σε ανομολόγητες ορέξεις επενδυτών».