Ιντερ - Λίβερπουλ: Η σκληρή μονομαχία του Λαουτάρο με τον Ρόμπερτσον- «Πέταξε» ο Σκωτσέζος

Κατά τη διάρκεια του αγώνα Ίντερ- Λίβερπουλ στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Uefa Champions League στο Σαν Σίρο, ο αρχηγός της Ίντερ Λαουτάρο Μαρτίνεζ, έκανε ένα πολύ δυνατό τάκλιν στον αμυντικό των «κόκκινων».

Lautaro Martinez no where near the ball and completely wipes out Robertson 😳



How’s this only a yellow???



pic.twitter.com/GBXZ3s4kCk — Liverpool Zone (@LiverpoolZNE) December 9, 2025

Στο παραπάνω βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ από φίλο της Λίβερπουλ, βλέπουμε το επικίνδυνο τάκλιν και προκύπτει η ίδια απορία με τον φίλαθλο. «Πώς δεν ειδοποιήσαν τον διαιτητή να πάει να ελέγξει τη φάση στο VAR και ο Μαρτίνεζ την γλύτωσε με μια κίτρινη;»

Η επαφή ήταν τόσο έντονη που ο Ρόμπερτσον βρέθηκε στον αέρα πριν προσγειωθεί στο έδαφος, με αποτέλεσμα η φάση να τραβήξει όλα τα βλέμματα. Ο διαιτητής, βλέποντας τη σκληρότητα της ενέργειας, αποφάσισε να δείξει κίτρινη κάρτα στον «Ελ Τόρο», προειδοποιώντας τον για τη σκληρή του προσέγγιση. Οι διαμαρτυρίες ήταν έντονες και οι παίκτες του Άρνε Σλοτ ζήτησαν από τον Γερμανό διαιτητή να εξετάσει τη φάση στο VAR, ωστόσο αυτή η επιθυμία δεν πραγματοποιήθηκε.