Η Σκορδά επιβεβαιώνει τον γάμο: «Δεν αρνούμαι κάτι, απλά δεν είναι η στιγμή να πω κάποια πράγματα»

Για ακόμη μία φορά οι συνεργάτες της Φαίη Σκορδά άρχισαν το… δούλεμα στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno». Την αφορμή έδωσε το δημοσίευμα του περιοδικού Hello που αποκαλύπτει πως κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή της!

Ο Άρης Καβατζίκης είπε χαρακτηριστικά για τον επερχόμενο γάμο της Φαίης με τον αγαπημένο της αρχιτέκτονα, Αλέξανδρο Αθανασιάδη: «Εδώ υπάρχουν πολλές αποκλειστικές πληροφορίες. Δεν θέλω να σε φέρω σε αμηχανία, οπότε δεν θα τις αποκαλύψω. Πάντως αγαπητοί συνάδελφοι, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει πριν το καλοκαίρι! Μάλιστα θα γίνει σε πολύ στενό κύκλο, ίσως να είναι μόνο οι μάρτυρες. Το καλοκαίρι όμως θα γίνει ένα μεγάλο πάρτι για να γιορταστεί το ευτυχές γεγονός», είπε ο δημοσιογράφος και τότε άρχισε το… πάρτι.

φωτογραφίες MEGA / Linkedin

Ακάλεστη και η μαμά

Η Κατερίνα Ζαρίφη αναρωτήθηκε: «Θα προλάβουμε να αδυνατίσουμε;», η Νάνσυ Νικολαΐδου σχολίασε: «Γιατί, θα πάμε;» για να δώσει πάσα στη Ζαρίφη να πει: «Θα πάμε να κάνουμε ντου που θα μας τραβάνε οι κάμερες». Η Φαίη απλώς καθόταν και άκουγε όσα λέγονταν, χαμογελώντας και δίχως να λέει κάτι.

Στη συνέχεια βέβαια αποκάλυψε κάτι οικογενειακό της. «Με πήρε η μαμά μου στο διάλειμμα τηλέφωνο και άκουγε για τη γαριδομακαρονάδα που ετοιμάζει ο Σκαρμούτσος. Της κάνει πλάκα τότε ο Δημήτρης (Ουγγαρέζος) λέγοντας: «Κυρία Εύα δεν με θέλει στον γάμο, δεν με έχει καλέσει γιατί νομίζει ότι είμαι από την άλλη πλευρά» και του απαντά η μαμά της: «Ούτε εμένα θα καλέσει. Κι εγώ από την άλλη πλευρά είμαι».

Φαίη Σκορδά για γάμο: «Δεν είναι ότι αρνούμαι κάτι, απλά δεν είναι η στιγμή να πω κάποια πράγματα»



Μέσα στην άνοιξη η παρουσιάστρια θα κάνει πολιτικό γάμο με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, ενώ το πάρτι τους θα γίνει το καλοκαίρι! pic.twitter.com/fniX3z1UkD — Flash.gr (@flashgrofficial) March 4, 2026

Πηγαίνοντας προς τη Βίκυ Παγιατάκη για να ακούσει τα ζώδια, η Φαίη είπε όλο νόημα: «Τι να κάνω χαμογελάω. Δεν έχω κάτι να πω, όταν θα έχω θα το πω. Προφανώς για να γράφεται δεν είναι ότι αρνούμαι κάτι, ή το παίζω ότι δεν μιλάω, απλά δεν είναι η στιγμή να πω κάποια πράγματα».