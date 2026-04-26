Η σκοτεινή πλευρά της AI: Όταν η τεχνολογία απειλεί τις τράπεζες και γίνεται... ψηφιακός ληστής

Ο διαβόητος Αμερικανός ληστής τραπεζών Willie Sutton είχε μια απλή, και σχεδόν κυνικά ειλικρινή, απάντηση όταν τον ρωτούσαν γιατί «χτυπούσε» τράπεζες: «Επειδή εκεί είναι τα χρήματα».

Σχεδόν έναν αιώνα μετά, το ίδιο ερώτημα επιστρέφει με ανατριχιαστική επικαιρότητα, μόνο που αυτή τη φορά ο «ληστής» δεν φορά καπέλο και καμπαρντίνα, αλλά… αλγόριθμο, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του theconverstion.com.

Ήδη από το 2017, αναλυτές προειδοποιούσαν ότι η επόμενη γενιά τραπεζικών επιθέσεων δεν θα προερχόταν από ρομαντικούς παρανόμους τύπου Σάτον, αλλά από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Και σήμερα, το σενάριο αυτό παύει να μοιάζει επιστημονική φαντασία.

Η «ψηφιακή πίσω πόρτα» στα θησαυροφυλάκια

Συναγερμός έχει σημάνει στον χρηματοοικονομικό κόσμο εξαιτίας του «Mythos», ενός υπερ-προηγμένου μοντέλου AI της Anthropic, της εταιρείας πίσω από το chatbot Claude.

Το Mythos δεν είναι διαθέσιμο στο κοινό και όχι τυχαία. Σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, οι δυνατότητές του είναι τόσο εξελιγμένες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για μαζικές κυβερνοεπιθέσεις.

Οι εσωτερικές δοκιμές αποκάλυψαν χιλιάδες κρίσιμα κενά ασφαλείας σε λειτουργικά συστήματα και browsers, πολλά εκ των οποίων παρέμεναν «αόρατα» για δεκαετίες. Ανάμεσά τους και τα λεγόμενα «zero-day» vulnerabilities, ψηφιακές «τρύπες» που μπορούν να αξιοποιηθούν πριν καν προλάβουν να διορθωθούν.

Με απλά λόγια: μια εν δυνάμει ψηφιακή «κερκόπορτα» προς τα τραπεζικά θησαυροφυλάκια.

Κλειστός κύκλος, ανοιχτές ανησυχίες

Για να αποτραπεί το χάος, η Anthropic έχει περιορίσει την πρόσβαση στο Mythos σε έναν στενό κύκλο «εκλεκτών»: μεταξύ αυτών οι Microsoft, Amazon Web Services, Apple, Cisco και το Linux Foundation.

Παράλληλα, έχουν διατεθεί εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για την ανίχνευση και επιδιόρθωση ευπαθειών.

Ωστόσο, το γεγονός ότι δεκάδες οργανισμοί, ακόμη και τράπεζες, έχουν ήδη πρόσβαση, ενώ άλλες αγορές (όπως η Ευρώπη) μένουν εκτός, εντείνει την ανησυχία.

Σαν να μην έφτανε αυτό, δημοσίευμα του Bloomberg αποκάλυψε πιθανή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο σύστημα. Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις κακόβουλης χρήσης, το περιστατικό δείχνει πόσο εύθραυστη είναι η ισορροπία.

Οι τράπεζες στο στόχαστρο

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο ακόμη και στη σύνοδο του International Monetary Fund στην Ουάσινγκτον, όπου ρυθμιστικές αρχές προειδοποίησαν για ένα νέο κύμα κυβερνοαπειλών.

Και όχι άδικα: οι τράπεζες αποτελούν ιδανικό στόχο, όχι μόνο επειδή «εκεί είναι τα χρήματα», αλλά και επειδή βασίζονται συχνά σε παλαιά συστήματα, ευάλωτα σε σύγχρονες επιθέσεις.

Πρέπει να ανησυχεί ο απλός πολίτης;

Η σύντομη απάντηση: όχι υπερβολικά αλλά ούτε και καθόλου.

Τα περισσότερα τραπεζικά συστήματα διαθέτουν ισχυρές δικλίδες ασφαλείας και μηχανισμούς αποζημίωσης για απάτες. Αυτό σημαίνει ότι το σενάριο «σηκώνω τα χρήματα και τα βάζω κάτω από το στρώμα» παραμένει… κακή ιδέα.

Αντίθετα, η πραγματική άμυνα ξεκινά από τα βασικά:

τακτικές ενημερώσεις σε συσκευές και εφαρμογές

προσοχή σε phishing emails και SMS

αυξημένη ψηφιακή εγρήγορση

Ένας ατελείωτος πόλεμος

Η υπόθεση Mythos αναδεικνύει μια σκληρή αλήθεια: στην κυβερνοασφάλεια, η επίθεση είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από την άμυνα.

Το λογισμικό, ένα από τα πιο πολύπλοκα ανθρώπινα δημιουργήματα, είναι σχεδόν αδύνατο να είναι απολύτως αλάνθαστο. Αυτό σημαίνει ότι η μάχη ενάντια στους κυβερνοεγκληματίες είναι διαρκής και άνιση.

Ακόμη και πρωτοβουλίες όπως αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νέες εφαρμογές ασφαλείας αποδεικνύουν πόσο δύσκολο είναι να «κλειδώσεις» ένα σύστημα: τα κενά εντοπίζονται συχνά μέσα σε ώρες.

Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να εντοπίσει αδυναμίες, αλλά ποιος θα προλάβει να τις αξιοποιήσει πρώτος.

Ίσως, ειρωνικά, η ίδια η AI να αποτελέσει και τη λύση: ένα εργαλείο που δεν θα ανοίγει μόνο «πίσω πόρτες», αλλά θα τις κλείνει πριν καν γίνουν αντιληπτές.

Μέχρι τότε, ο κόσμος της κυβερνοασφάλειας θυμίζει περισσότερο… γουέστερν υψηλής τεχνολογίας. Και κάπου στο βάθος, η φράση του Willie Sutton ηχεί πιο επίκαιρη από ποτέ.