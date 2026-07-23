Ι. Σμυρνιώτης: Κενό αναδόχου στα «σπιτάκια» ανακύκλωσης

Ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου αναζητά νέο ανάδοχο για τη λειτουργία των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης στην Περιφέρεια, μετά τη λήξη της σύμβασης με την εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο έως τις 10 Ιουλίου 2026. Ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, Γιάννης Σμυρνιώτης, ανακοίνωσε ότι ο ΦΟΔΣΑ εργάζεται εντατικά για την ανάδειξη νέου συνεργάτη, ώστε τα κέντρα να συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς διακοπή.

Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης, το προσωπικό του ΦΟΔΣΑ καταβάλλει προσπάθεια να κρατήσει τα «σπιτάκια» ανοιχτά. Ο φορέας δεν αποκλείει, ωστόσο, προβλήματα στο ενδιάμεσο αυτό διάστημα και καλεί τους πολίτες σε κατανόηση.

Διαβάστε περισσότερα για την ανακοίνωση του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου για την λειτουργία των πολυκέντρων ανακύκλωσης.