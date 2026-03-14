Η Σοφία Μητσοτάκη απαντά στα fake news: Δημοσίευσε το boarding pass της πτήσης της από το Ομάν

Το boarding pass από την πτήση της από το Ομάν στην Αθήνα στις 6 Μαρτίου δημοσίευσε η Σοφία Μητσοτάκη, θέλοντας να απαντήσει στα fake news που διακινούνται.

Στην ανάρτησή της, η κόρη του Κυριάκου Μητσοτάκη ανέφερε ότι, παρότι αρχικά δεν επιθυμούσε να δώσει συνέχεια στην υπόθεση, αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το εισιτήριό της από πτήση charter της Aegean που αναχώρησε από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ στις 6 Μαρτίου.

Όπως αναφέρει, σκοπός της εν λόγω ανάρτησης είναι να αποδείξει την ανακρίβεια των ισχυρισμών που διατυπώθηκαν σε βάρος της. Παράλληλα, κατηγορεί μέσο ενημέρωσης ότι ακολουθεί «απαράδεκτη τακτική», επιχειρώντας να μετατρέψει το θύμα σε θύτη και να στοχοποιήσει ένα πρόσωπο, οδηγώντας το στη συνέχεια να απολογείται για πράξη που δεν έχει διαπράξει.

Η Σοφία Μητσοτάκη εκφράζει την ελπίδα ότι το ζήτημα θα κλείσει με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων που παρουσίασε, ζητώντας παράλληλα δημόσια απολογία από το μέσο ενημέρωσης και την άμεση απόσυρση του σχετικού δημοσιεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση, σημειώνει πως επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

Η ανάρτηση της Σοφίας Μητσοτάκη

«Παρόλο που δεν επιθυμούσα να δώσω συνέχεια σε αυτή τη δυσάρεστη ιστορία, προχωρώ στη δημοσιοποίηση του εισιτηρίου μου από την προγραμματισμένη πτήση charter της Aegean από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ στις 6 Μαρτίου.

Ο λόγος που προβαίνω σε αυτή την ενέργεια είναι ξεκάθαρος: να καταδειχθεί σε όλους η απαράδεκτη τακτική που ακολουθούν διαχρονικά μέσα όπως το συγκεκριμένο. Μια τακτική που επιχειρεί να μετατρέψει το θύμα σε θύτη, να στοχοποιήσει έναν άνθρωπο και στη συνέχεια να τον εξαναγκάσει να απολογηθεί για μια πράξη που δεν διέπραξε.

Ελπίζω ότι εδώ ολοκληρώνεται αυτή η αθλιότητα. Αναμένω τη δημόσια απολογία του μέσου και την άμεση απόσυρση του δημοσιεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου».