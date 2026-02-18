Η Σουηδία χαρίζει ιδιωτικά νησιά - Πώς θα κάνετε αίτηση, αποκλείονται οι δισεκατομμυριούχοι

Σε αυτή τη ζωή υπάρχουν πολλοί τρόποι να είσαι πλούσιος. Θα μπορούσες να είσαι πλούσιος στην αγάπη, περιτριγυρισμένος από φίλους και οικογένεια. Θα μπορούσες να είσαι πλούσιος σε χρόνο, για να τον περνάς όπως επιθυμείς, είτε αυτό είναι διαλογισμός στο δάσος, είτε μαγείρεμα στην κουζίνα, είτε κολύμπι στη θάλασσα.

Ή μπορεί απλά να είσαι τόσο πλούσιος, που να έχεις ένα ιδιωτικό νησί...



Τα ιδιωτικά νησιά αποτελούν εδώ και καιρό την απόλυτη πολυτέλεια. Τώρα, η Σουηδία παρέχει τη δυνατότητα στους πάντες να κάνουν πραγματικότητα αυτό το όνειρο δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα ιδιωτικό νησί. Γιατί; Επειδή η Σουηδία έχει περισσότερα νησιά από οποιαδήποτε άλλη χώρα, 267.570, για την ακρίβεια.

Έτσι, το όνειρο της απόκτησης ενός ιδιωτικού νησιού μπορεί να πάρει σάρκα και οστά για κάθε κοινό... θνητό, χάρη στον Οργανισμό Τουρισμού της Σουηδίας (Visit Sweden), που «χαρίζει» τέσσερα νησιά σε μια προσπάθεια να «μοιραστεί μια πολύ σουηδική οπτική για την ελευθερία και την ευθύνη στη φύση».



«Η Σουηδία έχει περισσότερα νησιά από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο και θα θέλαμε να προσκαλέσουμε τους ανθρώπους να απολαύσουν αυτό που μπορεί να είναι η πιο γνήσια μορφή πολυτέλειας: την ηρεμία και τη γαλήνη της φύσης στο δικό τους νησί», λέει η Susanne Andersson, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Οργανισμού Τουρισμού της Σουηδίας.



«Το δικό σου νησί» - ή μήπως όχι;



Πριν ξεκινήσετε να σχεδιάζετε να μετατρέψετε το ιδιωτικό σας νησί σε θέρετρο ή να ξεκινήσετε να σκέφτεστε πώς θα εκμεταλλευθείτε το νησί για να βγάλετε χρήματα, θα πρέπει να λάβετε υπ' όψιν ότι υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις.

Ενώ θα είναι «Το Σουηδικό σας Νησί», όπως υποδηλώνει το όνομα της καμπάνιας, δεν θα είστε στην πραγματικότητα ο ιδιοκτήτης του και δεν θα μπορείτε να μετονομάσετε το νησί προς τιμήν σας. Αντίθετα, θα είστε ο επίσημος φύλακας του νησιού (με δίπλωμα που το αποδεικνύει) με δικαίωμα χρήσης του για ένα έτος.



Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα μπορείτε να κατασκηνώσετε, να κολυμπήσετε, να προσκαλέσετε τους φίλους σας και να περάσετε χρόνο στη φύση, αρκεί να δείξετε σεβασμό για την τοπική άγρια ζωή και το περιβάλλον.



Καθώς η Σουηδία έχει το δικαίωμα δημόσιας πρόσβασης κατοχυρωμένο από το νόμο, και άλλα άτομα μπορούν να επισκεφθούν ή να περάσουν από το νησί σας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όπως σημειώνει το Euronews.



Πώς μπορείτε να κερδίσετε ένα ιδιωτικό νησί



Τέσσερα ιδιωτικά νησιά είναι προς διεκδίκηση - Medbådan, Storberget, Tjuvholmen και Marsten - και το έπαθλο περιλαμβάνει επίσης ένα ταξίδι μετ' επιστροφής στη Σουηδία για δύο άτομα.

Το έπαθλο πάντως δεν περιλαμβάνει ένα ταξίδι μετ' επιστροφής στα «υπέροχα απομονωμένα» νησιά που θα μπορούσατε να αποκτήσετε, επομένως οι νικητές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να νοικιάσουν ένα καγιάκ, μια σανίδα ή ένα σκάφος κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους.



Για να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλετε ένα βίντεο που να εξηγεί γιατί σας αξίζει ένα νησί σε λιγότερο από ένα λεπτό. Μπορείτε να αυξήσετε τις πιθανότητές σας κοινοποιώντας το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το hashtag #YourSwedishIsland.



Οι συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν πριν από τις 17 Απριλίου 2026 και μια κριτική επιτροπή θα επιλέξει τις πιο δημιουργικές υποβολές και θα ανακοινώσει τους νικητές τον Μάιο του τρέχοντος έτους.



Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους τους διεθνείς ταξιδιώτες ηλικίας 18 ετών και άνω, εκτός από τους δισεκατομμυριούχους.

Αυτό συμβαίνει επειδή ο Οργανισμός Τουρισμού της Σουηδίας «επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει την πολυτέλεια ως απλότητα, σιωπή και ελευθερία στη φύση - όχι ως υλική υπερβολή».