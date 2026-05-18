Η σπάνια εμφάνιση του Νίκου Δένδια με τη Δάφνη Λάλα: 27 χρόνια μαζί και αχώριστοι

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και η σύζυγός του Δάφνη Λάλα έχουν μια κοινή πορεία ζωής εδώ και 27 χρόνια και στοιχεία όπως η αγάπη, η εκτίμηση και ο θαυμασμός του ενός προν τον άλλον παραμένουν αναλλοίωτα στον χρόνο. Το καθημερινό τους πρόγραμμα σχεδόν πάντα επιβαρυμένο λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων, όμως εκείνοι βρίσκουν πάντα έστω ελάχιστο ελεύθερο χρόνο για να κάνουν πράγματα μαζί, όπως το να απολαύσουν χαλαρές στιγμές και βόλτες στο κέντρο της Αθήνας.

Οι δημόσιες εμφανίσεις τους είναι σπάνιες... Αυτή τη φορά ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε κατά την διάρκεια της βόλτας τους στο κέντρο της πόλης να περπατούν πιασμένοι χέρι - χέρι.

Η γνωριμία τους και η δημιουργία οικογένειας

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στη Ζήνα Κουτσελίνη, ο Νίκος Δένδιας είχε μιλήσει για τη γνωριμία με τη σύζυγό του και είχε αναφέρει: «Και εγώ και η γυναίκα μου ήμασταν διαζευγμένοι όταν γνωριστήκαμε. Η πρώτη γνωριμία βέβαια ήταν στο δικηγορικό μου γραφείο, όπου είχε έρθει να μου αναθέσει το διαζύγιό της. Νομίζω ότι αυτό που μου δημιούργησε ένα έντονο ενδιαφέρον ήταν η στάση της στο διαζύγιο. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, έχουμε τρία παιδιά και δόξα τω Θεώ είμαστε αγαπημένοι (σ.σ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει έναν γιο τον Σπύρο από τον πρώτο του γάμο, η Δάφνη Λάλα από τον πρώτο της γάμο έχει μια κόρη την Σοφία και μαζί έχουν αποκτήσει έναν γιο τον Στέφανο)».

Αναφερόμενος και πάλι στην σύζυγό του, σε μια συνέντευξη του 2028 είχε επίσης εξομολογηθεί: «Είναι πολύ αστείο το τι ξεχώρισα σε αυτήν. Τη συμπεριφορά της απέναντι στον πρώην σύζυγό της. Ενώ είχαμε κατασχέσει όλη την περιουσία του (υπάρχει η γνωστή αξίωση στα αποκτήματα στις διαδικασίες διαζυγίου) και ενώ δικαστικά καταλήξαμε μια χαρά, εκείνη του τα έδωσε όλα πίσω, ακόμη και το αυτοκίνητο. Η απόφαση του δικαστηρίου δεν εκτελέστηκε ποτέ. Επίσης η υπομονή της Δάφνης απέναντι στις ιδιαιτερότητες της πολιτικής είναι αυτό που εκτιμώ σε εκείνη. Εγώ έχω το ελάττωμα να μεταφέρω τις δυσκολίες στο σπίτι, ενώ εκείνη ακριβώς το αντίθετο».