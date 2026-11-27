Με τη στεγαστική κρίση να μονολογεί σε μεγάλο βαθμό την πολιτική αντιπαράθεση και την ακροδεξιά να είναι έτοιμη να… στρογγυλοκαθίσει στην καρέκλα της εξουσίας, ολοκληρώθηκε η προεκλογική εκστρατεία στην Ισπανία, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής (27/11), με τον Πέδρο Σάντσεθ να κινδυνεύει να χάσει τα ηνία μετά από 8 χρόνια στο πρωθυπουργικό τιμόνι της χώρας.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC, η τελευταία τηλεοπτική αναμέτρηση των πολιτικών αρχηγών ανέδειξε το μείζον πρόβλημα της προσιτής κατοικίας, με τους Ισπανούς να διαμαρτύρονται για την εκτόξευση των ενοικίων και την αδυναμία εξασφάλισης στέγης.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δύσκολα θα καταφέρει να εξασφαλίσει τρίτη συνεχόμενη θητεία, έπειτα από οκτώ χρόνια στην εξουσία.

Ο επικεφαλής του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, που εμφανίζεται ως φαβορί για την πρωτιά, δεσμεύτηκε για την κατασκευή ενός εκατομμυρίου νέων κατοικιών. Το κόμμα του αναμένεται να αναζητήσει κυβερνητική συνεργασία με το ακροδεξιό Vox, το οποίο καταλαμβάνει την τρίτη θέση στις δημοσκοπήσεις.

Con Sánchez: nada de política de vivienda y corrupción de todo tipo.#ELDEBATE26 pic.twitter.com/JCrSKZvB8R — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 26, 2026

Μια τέτοια εξέλιξη θα σηματοδοτούσε την πρώτη συμμετοχή της ακροδεξιάς στην εθνική διακυβέρνηση της Ισπανίας, στα 50 χρόνια δημοκρατικής της πορείας μετά τη δικτατορία του Φράνκο.

Από την πλευρά του, ο ηγέτης του Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, υποστήριξε ότι το κόμμα του είναι το μόνο που ενδιαφέρεται πραγματικά για όσους αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες στεγαστικές δυσκολίες.

Η Άδα Κολάου, επικεφαλής του αριστερού συνασπισμού Broad Front, τάχθηκε υπέρ της φορολόγησης των εύπορων ιδιοκτητών και όσων εκμεταλλεύονται την κρίση στην αγορά ακινήτων. Ο Σάντσεθ, υπεραμυνόμενος της κυβερνητικής πολιτικής, επικαλέστηκε τα πρόσφατα έκτακτα μέτρα για την προστασία των ενοικιαστών και τον περιορισμό των αυξήσεων στα μισθώματα.

Η στεγαστική ασφυξία που δοκιμάζει τους νέους

Οι διαδηλώσεις για το κόστος στέγασης εντάθηκαν τον Σεπτέμβριο, μετά την έξωση της 87χρονης Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, η οποία αδυνατούσε να ανταποκριθεί στον τριπλασιασμό του ενοικίου της στη Μαδρίτη. Η ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε αργότερα στο νοσοκομείο.

Στο επίκεντρο της στεγαστικής κρίσης βρίσκεται και η Βαλένθια, όπου οι αυξήσεις των ενοικίων έχουν λάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της Ισπανίας (INE), η πόλη κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο ενοικίων μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας την τελευταία πενταετία. Μελέτη του Πολυτεχνείου της Βαλένθια υπολογίζει την αύξηση στο 78% την περίοδο 2020-2025.

Η ακρίβεια και η μετανάστευση ενισχύουν το Vox

Πέρα από τη στέγαση, το κόστος ζωής αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο ζήτημα για τους Ισπανούς. Παρά την ισχυρότερη ανάπτυξη της ισπανικής οικονομίας σε σχέση με τις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία, οι μισθοί εξακολουθούν να δυσκολεύονται να ακολουθήσουν την άνοδο των τιμών.

Την ίδια στιγμή, η μετανάστευση αναδεικνύεται σε τρίτο μείζον θέμα της προεκλογικής περιόδου, με το Vox να υιοθετεί ιδιαίτερα σκληρή γραμμή.

Το ακροδεξιό κόμμα ζητά να προηγούνται οι Ισπανοί έναντι των αλλοδαπών στην πρόσβαση σε κοινωνικές κατοικίες, στεγαστικά επιδόματα και άλλες παροχές. Παράλληλα, προωθεί τις απελάσεις αλλοδαπών που διαπράττουν εγκλήματα και μια πολιτική «επανεγκατάστασης» ξένων υπηκόων που, κατά την άποψή του, δεν συνεισφέρουν στην ισπανική κοινωνία.

Από την άλλη πλευρά, ο Σάντσεθ υπερασπίζεται τη συμβολή των αλλοδαπών εργαζομένων στην οικονομική ανάπτυξη και έχει ανακοινώσει σχέδιο νομιμοποίησης περίπου 500.000 μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα.

Οι τελευταίες εξαγγελίες Σάντσεθ και η αγωνία για την επόμενη ημέρα

Στην τελική ευθεία της εκστρατείας, ο Ισπανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόσθετες δαπάνες δισεκατομμυρίων ευρώ, υποσχόμενος αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, υψηλότερες συντάξεις και φθηνότερες μετακινήσεις.

Ο Σάντσεθ, ο οποίος έχει αποδειχθεί πολιτικά ανθεκτικός, ελπίζει ότι ο φόβος μιας κυβέρνησης με τη συμμετοχή του Vox θα συσπειρώσει τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους.

El próximo domingo solo habrá dos caminos.



Uno lleva al pasado. A recortes, congelación de salarios, derogación de conquistas sociales.



El otro lleva a una España próspera, moderna y europeísta que es admirada en el mundo entero.

Perseveremos en el avance.#VotaPSOE #ElDebate26 pic.twitter.com/oCz4Ln8bMA — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 26, 2026

Ωστόσο, ακόμη και αν το κόμμα του συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους, δεν διαθέτει προφανή δρόμο για την εξασφάλιση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Ο πρωθυπουργός που προκήρυξε πρόωρες εκλογές με φόντο τη στεγαστική κρίση βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο της δικής του πολιτικής «έξωσης» από την εξουσία.