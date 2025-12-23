Η στιγμή που αστυνομικοί συλλαμβάνουν την Γκρέτα Τούνμπεργκ σε πορεία διαμαρτυρίας στο Λονδίνο

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στο Λονδίνο στη Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ κατά τη διάρκεια διαδήλωσης υποστήριξης των απεργών πείνας της Παλαιστινιακής Δράσης (Palestine Action).

Η Τούνμπεργκ έκατσε μπροστά από τα προστατευτικά κάγκελα έξω από τα κεντρικά γραφεία της Aspen Insurance με ομάδα αστυνομικών να την πλησιάζει και να της αφαιρεί μια πινακίδα από τα χέρια.

Όπως υποστήριξαν οι συλληφθέντες, στοχοποίησαν την εταιρεία το πρωί της Τρίτης επειδή παρέχει υπηρεσίες στην ισραηλινή εταιρεία άμυνας Elbit Systems. Παράλληλα, δυο ακτιβιστές ψέκασαν με κόκκινη μπογιά την πρόσοψη του κτιρίου προτού φτάσει η αστυνομία και προβεί σε συλλήψεις.

Σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 22χρονη Τούνμπεργκ φαίνεται να κρατάει μια πινακίδα που γράφει «Υποστηρίζω τους κρατούμενους της Παλαιστινιακής Δράσης. Αντιτίθεμαι στη γενοκτονία»

BREAKING: Greta Thunberg arrested under the Terrorism Act for holding a sign which says "I support Palestine Action prisoners. I oppose genocide"



She was detained at the Prisoners for Palestine action at Aspen Insurance in London, insurers for Israeli weapons firm Elbit Systems. pic.twitter.com/3qBt3iRi9e — Prisoners For Palestine (@Prisoners4Pal) December 23, 2025

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λονδίνου δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης: «Γύρω στις 7 π.μ. σήμερα το πρωί χρησιμοποιήθηκαν σφυριά και κόκκινη μπογιά για να προκληθούν ζημιές σε ένα κτίριο στην οδό Fenchurch. Ένας άνδρας και μια γυναίκα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για εγκληματική πρόκληση ζημιάς. Κολλήθηκαν κοντά και ειδικοί αστυνομικοί εργάζονται για την απελευθέρωσή τους και την προσαγωγή τους στην αστυνομία.»

Η αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε αρχικά ότι μια 22χρονη γυναίκα συνελήφθη επειδή έδειξε πλακάτ υποστήριξης της απαγορευμένης οργάνωσης Palestine Action, κατά παράβαση του άρθρου 13 του νόμου περί τρομοκρατίας του 2000».

