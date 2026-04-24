Η στιγμή που αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον 51χρονο που είχε ταμπουρωθεί στον Νέο Κόσμο

Σε βίντεο καταγράφεται η στιγμή που οι αστυνομικοί συλλαμβάνουν και οδηγούν στο Τμήμα τον 51χρονο που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του στον Νέο Κόσμο, από το απόγευμα της Πέμπτης 23 Απριλίου.



Ο άνδρας κρατούσε μάλιστα όμηρο για πολλές ώρες την ηλικιωμένη μητέρα του αφού πρώτα την είχε χτυπήσει βάναυσα. Οι Αρχές πραγματοποίησαν επιχείρηση λίγο μετά τις 9:30 το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου εισβάλοντας στο σπίτι και συλλαμβάνοντας τον.



Τα πλάνα που μετέδωσε το ACTION 24 δείχνουν τις αστυνομικές δυνάμεις να τον βγάζουν από το κτήριο και να τον οδηγούν στο περιπολικό.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής βρισκόταν από το απόγευμα έξω από το σπίτι του και προσπαθούσαν να τον πείσουν να παραδοθεί.



Η μητέρα του κατήγγειλε στις Αρχές ότι ο άνδρας έχει καραμπίνα μέσα στο σπίτι ενώ αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.