«Το αγαπημένο παιδί της βασίλισσας»: Ο λόγος που η Ελισάβετ δεν επέτρεπε την «αποκαθήλωση» του Άντριου

Η απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τον τίτλο του πρίγκιπα από τον Άντριου συγκλονίζει το Παλάτι και ανατρέπει όσα θεωρούσαμε δεδομένα στη βασιλική οικογένεια. Πρόκειται για μια κίνηση που η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ δεν θα τολμούσε ποτέ, καθώς η ίδια είχε ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της δυναστείας και των μελών της. Παρόλα αυτά όμως βασιλικοί εμπειρογνώμονες και ιστορικοί συμφωνούν ότι η πτώση του «αγαπημένου γιου της βασίλισσας Ελισάβετ» ήταν ένα σκληρό πλήγμα για όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Us Weekly, ο ιστορικός Christopher Andersen, υποστήριξε ότι η βασίλισσα Ελισάβετ δεν θα είχε ποτέ το θάρρος να αφαιρέσει από τον γιο της Άντριου, τους βασιλικούς του τίτλους, όπως έκανε ο βασιλιάς Κάρολος. Ο ιστορικός ισχυρίζεται ότι η Ελισάβετ έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να προστατεύσει τον αγαπημένος της - σύμφωνα με δημοσιεύματα- γιο παρά το γεγονός ότι το όνομα του συχνά εμπλεκόταν με σκάνδαλα και συχνά αποτελούσα «αγκάθι« για την βασιλική οικογένεια.

Ο Κάρολος πρέπει να ξέρει πόσο θα είχε πληγώσει τη μητέρα του, την εκλιπούσα βασίλισσα, να δει τον Άντριου να απομακρύνεται από τη βασιλική οικογένεια», είπε ο Αndersen.

Και πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η βασίλισσα Ελισάβετ θα είχε φτάσει ποτέ τόσο μακριά, ποτέ, όχι μέχρι το τέλος. Έκανε ό,τι μπορούσε για να τον προστατεύσει. Πιστεύω πως αυτή πρέπει να ήταν μια επώδυνη απόφαση για τον βασιλιά, άλλωστε, είναι αδελφός του».

Υπενθυμίζεται ότι ο βασιλιάς προχώρησε στην αφαίρεση των τίτλων του Άντριου ύστερα από έντονες αντιδράσεις και δημόσια πίεση σχετικά με τους δεσμούς του πρώην πρίγκιπα με τον επιχειρηματία και καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Άντριου Μάουντμπάντεν Ουίνδσορ, όπως ονομάζεται πλέον μετά την «αποκαθήλωση» του και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη Βασιλική Στοά. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Άντριου θα εξοριστεί στο κτήμα Σάντρινγκχαμ, ενώ η Φέργκιουσον αποφάσισε να μείνει μακριά από τη βασιλική οικογένεια και να ζήσει σε ιδιωτική κατοικία.