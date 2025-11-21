Η στιγμή που μαχητικό αεροσκάφος συντρίβεται σε επίδειξη στο Ντουμπάι μπροστά στα μάτια των θεατών

Συνετρίβη σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, ένα μαχητικό αεροσκάφος, κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Dubai Air Show. Το ινδικό HAL Tejas κατέπεσε γύρω στις 2:10 μ.μ. τοπική ώρα, ενώ πραγματοποιούσε πτήση μπροστά στο συγκεντρωμένο πλήθος.



Δεν είναι σαφές αν ο πιλότος μπόρεσε να το εγκαταλείψει εγκαίρως. Στις εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες, φαίνεται μαύρος καπνός να υψώνεται πάνω από το αεροδρόμιο καθώς ο κόσμος - ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά - παρακολουθούσε έντρομος όσα συνέβαιναν. Μάλιστα, αρκετοί σε σοκ ακούγονται να ουρλιάζουν με όσα διαδραματίζονται μπροστά στα μάτια τους.



HAL LCA Tejas has crashed at the Dubai Air Show 2025 🚨



Developing Story 🚨 pic.twitter.com/Yn1R1c9zGm — Pakistan Strategic Forum (@ForumStrategic) November 21, 2025