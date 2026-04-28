Η στιγμή που ο ένοπλος ρακοσυλλέκτης βγαίνει με την καραμπίνα από τον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό

Βίντεο ντοκουμέντο, που φέρνει στη δημοσιότητα ο FLASH, καταγράφει τη στιγμή που ο 89χρονος ρακοσυλλέκτης, ο οποίος εισέβαλε κρατώντας καραμπίνα στον ΕΦΚΑ επί της οδού Κειριάδων 4 στον Κεραμεικό και πυροβόλησε έναν υπάλληλο, βγαίνει με αργό βηματισμό, ατάραχος, από το κτήριο και διασχίζει τον δρόμο. Όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό, φοράει καπέλο και μια σκουρόχρωμη καπαρντίνα, ενώ στο δεξί του χέρι κρατά το κυνηγετικό όπλο.

Βίντεο ντοκουμέντο με τον 89χρονο να φεύγει με την καραμπίνα στα χέρια μετά τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού pic.twitter.com/qbYuFgG5uh — Flash.gr (@flashgrofficial) April 28, 2026

Ακολούθως, πήρε ταξί, έχοντας πάντα κρυμμένη την καραμπίνα στην καμπαρντίνα του και έφτασε στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε τέσσερις γυναίκες γραμματείς στο ισόγειο του κτηρίου.



Οι πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», με την κατάστασή τους, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, να μην εμπνέει ανησυχία.

Ο δράστης παραμένει άφαντος με την αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.