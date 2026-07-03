Η στιγμή που το ταχύπλοο σκάφος φλέγεται ανοιχτά της Βουλιαγμένης - Σώοι οι επιβαίνοντες

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (3/7) ανοιχτά της Βουλιαγμένης, όταν ξέσπασε φωτιά σε ταχύπλοο σκάφος, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν άμεσα από παραπλέον σκάφος και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους.

Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, με δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, δύο πυροσβεστικά πλοιάρια της Πυροσβεστικής και δύο ναυαγοσωστικά σκάφη με στελέχη του Λιμενικού να επιχειρούν για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Φωτιά έπιασε ταχύπλοο σκάφος ανοιχτά της Βουλιαγμένης - Σώοι οι τέσσερις επιβαίνοντες pic.twitter.com/dMOfVfBSsh — Flash.gr (@flashgrofficial) July 3, 2026

Ραγδαία η αύξηση των θαλάσσιων ατυχημάτων

Με αφορμή το συμβάν, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), Cpt. Dr. Γεώργιος Βάλλης, κάνει λόγο για μια ανησυχητική αύξηση των θαλάσσιων ατυχημάτων που αφορούν σκάφη αναψυχής και ταχύπλοα, επισημαίνοντας ότι πολλά από αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί μέσω σωστής συντήρησης, επαγγελματικής οργάνωσης και συνεχούς τεχνικού ελέγχου.

Όπως τονίζει, το περιστατικό στη Βουλιαγμένη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά συμβάντων που αναδεικνύουν διαχρονικές αδυναμίες στον χώρο της θαλάσσιας αναψυχής. Σύμφωνα με τον ίδιο, βασική αιτία αποτελεί συχνά η ελλιπής συντήρηση των σκαφών κατά τη χειμερινή περίοδο, καθώς η απουσία συστηματικών ελέγχων και η καθυστέρηση στην αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο βλαβών και ατυχημάτων.

Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή παρουσία εξειδικευμένων πληρωμάτων και τεχνικού προσωπικού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, σημειώνοντας ότι η ναυτική ασφάλεια δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στους θερινούς μήνες, όταν η χρήση των σκαφών είναι αυξημένη.

Σημαντική η θερμική καταπόνηση

Ο κ. Βάλλης αναφέρεται επίσης στις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν πλέον τους καλοκαιρινούς μήνες, επισημαίνοντας ότι η θερμική καταπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, δεξαμενών καυσίμων και λοιπών υλικών, σε συνδυασμό με ανεπαρκή συντήρηση, μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την εκδήλωση σοβαρών περιστατικών.

Κλείνοντας, η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. καλεί σε ενίσχυση των προτύπων συντήρησης και λειτουργίας των σκαφών, καθώς και στην καθιέρωση σταθερής παρουσίας εξειδικευμένων πληρωμάτων, τονίζοντας ότι η ασφάλεια στη θάλασσα αποτελεί διαρκή ευθύνη και όχι μια διαδικασία που περιορίζεται μόνο στην περίοδο χρήσης των σκαφών.