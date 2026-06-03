Η στιγμή που ξεσπά η φωτιά στον Ασπρόπυργο - Πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται στον λόφο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Ιουνίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε έκταση με ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση στη θέση Σοφό του Ασπροπύργου Αττικής.

Κάμερες ασφαλείας της περιοχής κατέγραψαν τις πρώτες στιγμές της εκδήλωσης της φωτιάς, αποτυπώνοντας την έναρξη και την ταχεία εξάπλωση των φλογών στη χαμηλή βλάστηση. Στο ίδιο βίντεο διακρίνονται πυκνοί μαύροι καπνοί να υψώνονται από το σημείο της πυρκαγιάς, ενώ σε μικρή απόσταση φαίνονται και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Η αρχή της πυρκαγιάς στον Ασπροπυργο από κάμερα ασφαλείαςhttps://t.co/MkGhEZ8cDv pic.twitter.com/g8gzfoEcVZ — Flash.gr (@flashgrofficial) June 3, 2026

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες ενισχύθηκαν στη συνέχεια με επίγεια και εναέρια μέσα, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και έσβησε λίγο μετά τις 17:30, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές. Παράλληλα, στο σημείο παρέμειναν δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση και την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.