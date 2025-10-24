Η στιγμή της έπαρσης της σημαίας του ΟΗΕ στην Ακρόπολη - «Η Ελλάδα στηρίζει διαχρονικά τους σκοπούς»

Η έπαρση της σημαίας του ΟΗΕ, μαζί με την ελληνική, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 24/10 στον ιερό βράχο της Ακρόπολης προς τιμήν του Οργανισμού που φέτος συμπληρώνει 80 χρόνια από την ίδρυσή του.

Η στιγμή της έπαρσης της σημαίας του ΟΗΕ στην Ακρόπολη / Eurokinissi

Η στιγμή της έπαρσης της σημαίας του ΟΗΕ στην Ακρόπολη / Eurokinissi

Η στιγμή της έπαρσης της σημαίας του ΟΗΕ στην Ακρόπολη / Eurokinissi

Η στιγμή της έπαρσης της σημαίας του ΟΗΕ στην Ακρόπολη / Eurokinissi

Η στιγμή της έπαρσης της σημαίας του ΟΗΕ στην Ακρόπολη / Eurokinissi

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Σαν σήμερα, πριν από 80 χρόνια, στις 24 Οκτωβρίου 1945, ιδρύθηκε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, με αποστολή τη διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Στο σύγχρονο ασταθές και απρόβλεπτο διεθνές περιβάλλον, με δεκάδες συγκρούσεις να μαίνονται παγκοσμίως, η πλήρης και συνεπής εφαρμογή των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ», σημειώνει.

«Η Ελλάδα, ως ιδρυτικό κράτος μέλος του ΟΗΕ και εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την περίοδο 2025-2026, στηρίζει διαχρονικά τους σκοπούς και τις αρχές του Οργανισμού, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στον απαρέγκλιτο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε συστηματικά από κοινού με τα κράτη όλου του κόσμου για την αντιμετώπιση των σύγχρονων παγκόσμιων προκλήσεων μέσω του διαλόγου και της πολυμερούς διπλωματίας», καταλήγει.