Η στιγμή της καταδίωξης του 29χρονου που έσπασε 30 ΙΧ στο κέντρο της Αθήνας - Βίντεο ντοκουμέντο

Στο φως έρχεται βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ένας 29χρονος άνδρας παλαιστινιακής καταγωγής, «εφορμεί» με ένα κοντάρι στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας ζημιές σε 30 σταθμευμένα ΙΧ.

Στο οπτικό υλικό που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, ο δράστης φαίνεται να τρέχει μετά τη βίαιη πράξη του, προκειμένου να ξεφύγει από τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ενώ φαίνονται και άλλα άτομα που τον καταδιώκουν. Κάποια στιγμή στο βίντεο διακρίνεται ένα περιπολικό να διασχίζει το δράστη, ακολουθώντας τον δράστη.

29χρονος σε κατάσταση αμόκ έσπασε με κοντάρι 30 σταθμευμένα ΙΧ στο κέντρο της Αθήνας - Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της καταδίωξής του από αστυνομικό — Flash.gr (@flashgrofficial) April 27, 2026

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/4), όταν το «100» έλαβε κλήση για άγνωστο άτομο που προκαλέσει φθορές σε οχήματα στις οδούς Αχαρνών, Αλκιβιάδου και Μαγνησίας.

Όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, εντόπισαν τον 29χρονο εκτός ελέγχου να σπάει παρμπρίζ, πλαϊνά τζάμια και να χτυπάει τα αμαξώματα των οχημάτων προκαλώντας τους ζημιές. Ενδεικτικό είναι ότι είχε τραυματιστεί και ο ίδιος στο κεφάλι, με τους αστυνομικούς να τον μεταφέρουν αρχικά στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο 29χρονος Παλαιστίνιος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, περί όπλων αλλά και για το νόμο περί αλλοδαπών καθώς, όπως διαπιστώθηκε, βρίσκεται παράνομα στη χώρα.