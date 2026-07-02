Η Στοά Αρσακείου αλλάζει εποχή: Το ιστορικό Μέγαρο μετατρέπεται σε ζωντανό αστικό κόμβο

Στην καρδιά της Αθήνας, κάτω από τον εμβληματικό γυάλινο θόλο της Στοάς Αρσακείου, διαμορφώνεται ένα νέο κεφάλαιο για ένα από τα πιο ιστορικά κτιριακά σύνολα της πρωτεύουσας.

Η μεγάλη εσωτερική στοά μετατρέπεται πλέον σε έναν πολυδιάστατο χώρο συνάντησης, όπου η γαστρονομία, ο πολιτισμός και η καθημερινή ζωή συνυπάρχουν σε ένα ενιαίο περιβάλλον.

Στο κέντρο δεσπόζει ένα μεγάλο κυκλικό τραπέζι, σύμβολο της νέας φιλοσοφίας του χώρου: η εμπειρία του «μαζί». Γύρω του αναπτύσσονται σημεία εστίασης και χώροι συνεύρεσης, δημιουργώντας μια σύγχρονη «εσωτερική πλατεία» μέσα στο ιστορικό συγκρότημα.

Flash.gr Γιάννης Κέμμος

Από ιστορικό μέγαρο σε σύγχρονο αστικό προορισμό



Το έργο σηματοδοτεί την επανεκκίνηση του ιστορικού Μέγαρο Αρσακείου, ενός από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα αθηναϊκής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα.

Μετά από εκτεταμένη αποκατάσταση και επανάχρηση, ο χώρος επανασυστήνεται ως ένας σύγχρονος προορισμός που ενώνει πολλαπλές λειτουργίες: αγορά, γαστρονομία, εκπαίδευση, πολιτισμό και δημιουργία.

Η παρέμβαση δεν στοχεύει μόνο στην αξιοποίηση ενός ιστορικού κελύφους, αλλά στη δημιουργία ενός νέου τρόπου ζωής στο κέντρο της πόλης.

Μια επένδυση με μακρόπνοο σχεδιασμό



Η αναγέννηση της Στοάς είναι αποτέλεσμα πολυετούς σχεδιασμού που ξεκίνησε ως ιδέα πριν από περισσότερο από μία δεκαετία και πήρε σάρκα και οστά το 2019.

Η υλοποίηση βασίστηκε στη συνεργασία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας με τη Legendary Food, η οποία ανέλαβε την αξιοποίηση σημαντικού τμήματος του συγκροτήματος για 35 χρόνια.

Το έργο στηρίζεται σε επένδυση που φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων και χρηματοδοτικών φορέων, ενώ στόχος είναι η καθημερινή υποδοχή χιλιάδων επισκεπτών στο κέντρο της Αθήνας.

Η φιλοσοφία του «κοινού τραπεζιού»



Στην καρδιά της νέας Στοάς βρίσκεται η ιδέα της συλλογικότητας. Το κυκλικό τραπέζι κάτω από τον γυάλινο θόλο δεν αποτελεί απλώς αρχιτεκτονικό στοιχείο, αλλά τον πυρήνα μιας εμπειρίας που επαναφέρει τη μεσογειακή κουλτούρα της συνεστίασης.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να επιλέγουν φαγητό από διαφορετικά σημεία, να κάθονται μαζί ανεξάρτητα από τις επιλογές τους και να μοιράζονται τον ίδιο χώρο. Η εμπειρία αυτή ενισχύεται από ψηφιακή εφαρμογή που ενοποιεί παραγγελίες και διευκολύνει την εξυπηρέτηση.



Αγορά, παραγωγή και ελληνική γη



Ένας από τους βασικούς πυλώνες του εγχειρήματος είναι η ανάδειξη της ελληνικής παραγωγής.

Στον πυλώνα της Αγοράς θα λειτουργεί ένα μπακάλικο νέας γενιάς, με περισσότερους από 4.000 κωδικούς προϊόντων από περισσότερους από 300 μικρούς παραγωγούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενώ θα υπάρχει και ανοιχτό παρασκευαστήριο, όπου πρώτες ύλες θα μετατρέπονται καθημερινά σε φρέσκα τρόφιμα.

Η φιλοσοφία εστιάζει στη σύνδεση του καταναλωτή με τον παραγωγό, δημιουργώντας μια ζωντανή αλυσίδα από την ελληνική γη μέχρι το τραπέζι.

Φωτό: Legendary Food

Πολιτισμός και εκπαίδευση κάτω από την ίδια στέγη



Η νέα Στοά δεν περιορίζεται στη γαστρονομία. Χώροι πολιτισμού, εκπαιδευτικές δομές και ιστορικά θεσμικά σημεία, όπως το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, ενσωματώνονται στο σύνολο, διατηρώντας τη διαχρονική ταυτότητα του κτιρίου.

Παράλληλα, το αίθριο και η ταράτσα θα φιλοξενούν συναυλίες, παραστάσεις και εκδηλώσεις, μετατρέποντας το συγκρότημα σε ένα διαρκές πεδίο πολιτιστικής δραστηριότητας.

αρχείο της Φιλεκαιδευτικής Εταιρείας

Η Στοά μέσα στον χρόνο - Ένα κτίριο με βαθιά ιστορική μνήμη



Η ιστορία του συγκροτήματος ξεκινά το 1846, όταν θεμελιώθηκε το πρώτο κτίριο του Μέγαρο Αρσακείου, σε σχέδια του Λύσανδρου Καυταντζόγλου. Στη συνέχεια, αρχιτέκτονες όπως ο Ερνέστος Τσίλλερ συνέβαλαν στη διαμόρφωση της τελικής μορφής του.

Η Στοά υπήρξε για δεκαετίες εμπορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό σημείο αναφοράς, φιλοξενώντας καταστήματα, καφενεία και σημαντικούς θεσμούς της αθηναϊκής ζωής.

Δείτε το Χρονολόγιο του Αρσακείου Μεγάρου και της Στοάς Αρσακείου:

1836: Ιδρύεται η Εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Φ.Ε.) με στόχο την προαγωγή της παιδείας και κυρίως τη μόρφωση των γυναικών.

1850: Ολοκληρώνεται το Παρθεναγωγείο και το κτίριο ονομάζεται Αρσάκειο, προς τιμήν του Α. Αρσάκη.

1880: Δημιουργούνται επιπλέον εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές (αλληλοδιδακτικό σχολείο, νηπιαγωγείο απόρων, διδασκαλείο, θεραπευτήριο).

1900: Ξεκινά η επέκταση του συγκροτήματος που καλύπτει ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο· δημιουργείται η Στοά Αρσακείου και λειτουργούν εμπορικά καταστήματα και καφενείο.

1907: Ο Ερνέστος Τσίλερ αναδιαμορφώνει την όψη του κτιρίου και προσθέτει αρχιτεκτονικά στοιχεία (τρούλους, διακοσμήσεις, μεταλλικό στέγαστρο).

1925: Ολοκληρώνεται η διαμόρφωση του τετραγώνου όπως περίπου υπάρχει σήμερα, με συμμετοχή πολλών αρχιτεκτόνων.

1937: Τμήμα του συγκροτήματος κατεδαφίζεται για την ανέγερση του κινηματογράφου «Ορφεύς».

1954: Στεγάζεται στο κτίριο το Θέατρο Τέχνης «Κάρολος Κουν».

1982: Παύει η λειτουργία δικαστικών υπηρεσιών (Ειρηνοδικείο, Εισαγγελία, Εφετείο).

1992: Δημιουργείται η Στοά του Βιβλίου και ανακαινίζεται το συγκρότημα για νέες χρήσεις (μελέτη Αλ. Καλλιγάς).

1996: Εγκαινιάζεται επίσημα η Στοά του Βιβλίου και ενισχύονται οι πολιτιστικές δραστηριότητες της Φ.Ε.



αρχείο της Φιλεκαιδευτικής Εταιρείας

Από την μνήμη στη σύγχρονη εμπειρία



Η σημερινή μεταμόρφωση δεν διαγράφει το παρελθόν, αλλά το ενσωματώνει. Η νέα Στοά Αρσακείου επιχειρεί να συνδέσει την ιστορική μνήμη με τη σύγχρονη αστική εμπειρία, δημιουργώντας έναν χώρο όπου η πόλη συναντά ξανά τον εαυτό της.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια απλή αλλά ουσιαστική ιδέα: η επιστροφή στην έννοια της συνύπαρξης, μέσα από το φαγητό, τον πολιτισμό και την καθημερινή επαφή των ανθρώπων.