Η υπόγεια Στοά στην Κοραή αποκαλύπτει τα μυστικά της - Ανοίγει ξανά μετά από δεκαετίες

Ένας ιστορικός «θησαυρός» της Αθήνας, μνημείο του αστικού πολιτισμού του Μεσοπολέμου, θα αποκαλυφθεί το επόμενο διάστημα στην οδό Κοραή.

Πρόκειται μία επί χρόνια «κρυμμένη» αθηναϊκή στοά που θα ξαναδοθεί στο κοινό μετά από δεκαετίες. Η στοά βρίσκεται στο ιστορικό Μέγαρο της Εθνικής Ασφαλιστικής στην οδό Κοραή 4, το οποίο κατασκευάστηκε το 1938 και λίγα χρόνια αργότερα στεγάστηκε εκεί η Κομαντατούρ, το Φρουραρχείο των ναζιστικών δυνάμεων κατοχής στην Αθήνα.

Τα υπόγεια του κτιρίου έγιναν τόπος ανάκρισης και βασανιστηρίων των αγωνιστών κατά της γερμανικής Κατοχής, ενώ στο χώρο σήμερα έχει δημιουργηθεί μουσείο (Χώρος Ιστορικής Μνήμης).

Το κτίριο σχεδιάστηκε από τους αρχιτέκτονες Εμμανουήλ Κριεζή, Μιχαήλ Λυκούδη και Ιωάννη Αξελό και τότε θεωρήθηκε «υπερσύγχρονο» έργο με προβλέψεις όπως αντιαεροπορικό καταφύγιο στα υπόγεια.

Στη συνέχεια, στο κτίριο στεγάστηκαν για ένα διάστημα τα γραφεία του ΕΑΜ, ενώ εκεί αποτυπώθηκε φωτογραφικά -την περίοδο των Δεκεμβριανών- η στιγμή με το τανκ που εισέρχεται στα γραφεία της πολιτικής οργάνωσης.

Η «κρυμμένη» στοά

Στα υπόγεια του κτιρίου ωστόσο υπήρχε και μια στοά με εμπορικά καταστήματα που έχει παραμείνει κλειστή για δεκαετίες και αναμένεται να ανοίξει ξανά στο πλαίσιο ανακαίνισης στο σύνολο του κτιρίου, το οποίο θα λειτουργήσει ως χώρος γραφείων.

Στο υπέροχο βίντεο της σελίδας Athensville στο Facebook, την οποία διαχειρίζεται ο Τάσος Χαλκιόπουλος, οι εικόνες που αποτυπώνονται από την -υπό ανακαίνιση- στοά πραγματικά εντυπωσιάζουν και μας ταξιδεύουν σε άλλες εποχές. Μάλιστα, οι παλιές ταμπέλες καταστημάτων της εποχής έχουν διατηρηθεί σε εξαιρετική κατάσταση.

Όπως σημειώνεται στην ανάρτηση, η στοά αποτελεί «κορυφαίο δείγμα αρχιτεκτονικής του ‘30, γενναιόδωρου σχεδιασμού τόσο σε υλικά όσο και στην αίσθηση μη υπόγειου που προσφέρει ο πλατύς διάδρομος», ενώ ο επισκέπτης «κινείται άνετα στους χώρους».

«Χαρακτηριστικές οι καμπύλες προθήκες των καταστημάτων που ακολουθούν πιστά το αρτ ντεκό κίνημα της εποχής».

Η αρχιτέκτονας Μαγδαληνή Σγουρίδη, η οποία έχει μελετήσει εκτενώς τις στοές της Αθήνας, ξεναγεί στο χώρο και «φωτίζει» ένα ακόμα κρυμμένο διαμάντι μιας άλλης Αθήνας που παραμένει κρυμμένο και αναξιοποίητο.