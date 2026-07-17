Η Stoiximan διακρίνεται στη λίστα Fortune “Most Admired Companies in Greece”

Η Stoiximan, η ηγέτιδα εταιρεία online gaming στην Ελλάδα και την Κύπρο, διακρίθηκε για πρώτη φορά στη λίστα “Most Admired Companies in Greece” του Fortune Greece και κατέλαβε τη 17η θέση ανάμεσα στις εταιρείες με τη μεγαλύτερη αναγνώριση στην ελληνική αγορά, λαμβάνοντας μια διάκριση που αντανακλά τη σταθερή επένδυσή της στην καινοτομία, στους ανθρώπους της και στη δημιουργία αξίας για τον αθλητισμό και την κοινωνία.

Ο θεσμός “Most Admired Companies in Greece”, που διοργανώνεται για δωδέκατη χρονιά από το Fortune Greece σε συνεργασία με την KPMG, αναδεικνύει τις εταιρείες με την ισχυρότερη εταιρική φήμη στην Ελλάδα. Η αξιολόγηση των εταιρειών βασίζεται σε κριτήρια, όπως η καινοτομία, η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, η εταιρική υπευθυνότητα, η διοικητική ομάδα, η εξωστρέφεια και η μακροπρόθεσμη αξία που δημιουργούν για την αγορά και την κοινωνία.

Η διάκριση της Stoiximan αποτελεί αναγνώριση της διαχρονικής επένδυσής της στην τεχνολογία, στους ανθρώπους της και στη δημιουργία κορυφαίων εμπειριών ψυχαγωγίας, πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο υπεύθυνου παιχνιδιού. Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να βρίσκεται σταθερά δίπλα στον αθλητισμό και στους φιλάθλους, ως Επίσημος Υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026™ για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής απονομής, η Stoiximan, σε συνεργασία με το Fortune Greece, προσέφερε στους καλεσμένους μια ξεχωριστή εμπειρία, οι οποίοι παρακολούθησαν μαζί τη νίκη της Ισπανίας στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο πλαίσιο της βραδιάς, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με εκπροσώπους της θρυλικής ομάδας των Legends 2004, τους Αντώνη Νικοπολίδη, Τάκη Φύσσα και Άγγελο Χαριστέα, οι οποίοι μοιράστηκαν στιγμές από τη μοναδική διαδρομή τους στον ελληνικό αθλητισμό.

Με αφορμή τη διάκριση της Stoiximan στη λίστα “Most Admired Companies in Greece” για το 2026, ο Κώστας Διορέλης, Commercial Director της εταιρείας, δήλωσε: «Η διάκριση της Stoiximan στη λίστα ‘Most Admired Companies’ αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για όλους εμάς και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι μας τίμησαν με την ψήφο τους. Στην Stoiximan πιστεύουμε ότι μια εταιρεία γίνεται πραγματικά αξιοθαύμαστη όταν δεν κοιτάζει μόνο πού βρίσκεται σήμερα, αλλά και πού μπορεί να φτάσει αύριο. Ταυτόχρονα, όμως, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι - για τους πελάτες μας, για τους συνεργάτες μας και για την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Η διάκριση αυτή αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της πορείας μας, αλλά και ένα σημαντικό κίνητρο να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, με συνέπεια στις αξίες που μας καθοδηγούν».

Η εταιρεία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, έχοντας στο επίκεντρο τους ανθρώπους της, την καινοτομία και τη δέσμευσή της για υπεύθυνη ανάπτυξη.