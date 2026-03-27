Η Suzuki Moto Greece στην Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι νέες αφίξεις και ανανεωμένα μοντέλα που αποτυπώνουν τον

δυναμισμό και την αξιοπιστία της Suzuki.

H επιστροφή της GSX-R1000R, με 40 χρόνια αγωνιστικής κληρονομιάς, σε προσκαλεί να ζήσεις τη supersport πλευρά της οδήγησης, ενώ η νέα SV-7GX ως δυναμικό crossover συνδυάζει sport ευελιξία και άνεση, για κάθε διαδρομή.

Η ανανεωμένη GSX-S1000GX συνδυάζει sport επιδόσεις και άνεση για κάθε διαδρομή, ενώ την πρώτη ηλεκτρική εμφάνιση του κάνει το νέο scooter e-ADDRESS, για άνεση και πρακτικότητα στις μετακινήσεις στην πόλη με μηδενικές εκπομπές. Παράλληλα, στο περίπτερο της Suzuki θα σας περιμένουν όλες οι μοτοσυκλέτες που έχετε αγαπήσει, σε ανανεωμένες εκδόσεις, μαζί με έντονες racing παρουσίες, εκπλήξεις και ειδικά αγωνιστικά project που αποκαλύπτονται για πρώτη φορά, μεταφέροντας την αδρεναλίνη των αγώνων κατευθείαν στην έκθεση.

Στα πλαίσια της Έκθεσης Μοτοσυκλέτας 2026 θα πραγματοποιηθούν test rides σε ειδικά

διαμορφωμένο χώρο στο εκθεσιακό κέντρο, όπου θα έχετε την δυνατότητα να

οδηγήσετε τις μοτοσυκλέτες Suzuki. Η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 θα είναι ανοιχτή για τους φίλους της μοτοσυκλέτας, από την Τετάρτη 1/4 έως την Παρασκευή 3/4, καθημερινά 14:00 - 21:00 και το Σάββατοκύριακό 4/4 - 5/4, 10:00 - 21:00.