Η συχνή παρακολούθηση πορνό για απόλαυση δεν αποτελεί πρόβλημα, λέει μελέτη

Η παρακολούθηση πορνογραφικού υλικού είναι μια συνηθισμένη πρακτική για πολλούς ενήλικες, ωστόσο συχνά αντιμετωπίζεται δημόσια ως ένδειξη προβλήματος, ειδικά όταν γίνεται συχνά. Νεότερα επιστημονικά δεδομένα, όμως, δείχνουν ότι αυτή η προσέγγιση είναι υπερβολικά απλουστευτική. Αυτό που φαίνεται να έχει πραγματική σημασία δεν είναι τόσο πόσο συχνά βλέπει κάποιος πορνό, αλλά για ποιον λόγο το κάνει και ποιον ρόλο παίζει στη συναισθηματική και σεξουαλική του ζωή.

Όπως αναφέρει το PsyPost, η νέα έρευνα εξέτασε το ψυχολογικό υπόβαθρο της χρήσης πορνογραφίας και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα κίνητρα πίσω από αυτή τη συνήθεια είναι πολύ πιο αποκαλυπτικά από την ίδια τη συχνότητα. Άλλο είναι να καταναλώνει κάποιος πορνό από περιέργεια, φαντασία ή για σεξουαλική απόλαυση και άλλο να το χρησιμοποιεί ως μέσο διαφυγής από το άγχος, τη μοναξιά ή τα αρνητικά συναισθήματα.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι ερευνητές μελέτησαν σχεδόν 900 ενήλικες, διαφορετικών ηλικιών και φύλων, καταγράφοντας τόσο τις συνήθειές τους όσο και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Η ανάλυση αποκάλυψε δύο ξεκάθαρα μοτίβα συμπεριφοράς. Στο πρώτο ανήκουν άτομα που παρακολουθούν πορνό κυρίως για θετικούς λόγους, όπως για εξερεύνηση της επιθυμίας ή ενίσχυση της σεξουαλικής τους εμπειρίας. Αυτή η ομάδα μπορεί να αφιερώνει συχνά χρόνο σε αυτή τη συνήθεια, χωρίς όμως αυτό να συνδέεται με προβλήματα ή δυσλειτουργίες.

Δύο διαφορετικοί τύποι χρήσης, δύο διαφορετικές συνέπειες

Στην πραγματικότητα, τα άτομα αυτής της κατηγορίας εμφάνιζαν πιο υγιή σχέση με το σεξ συνολικά. Ήταν πιο ανοιχτά στη συναισθηματική εγγύτητα, πιο παρόντα στις ερωτικές τους σχέσεις και χρησιμοποιούσαν τη σεξουαλικότητα ως μέσο σύνδεσης και προσωπικής έκφρασης, όχι ως καταφύγιο από δυσκολίες.

Το δεύτερο μοτίβο αφορά όσους καταφεύγουν στην πορνογραφία κυρίως για να αντιμετωπίσουν ψυχική πίεση, βαρεμάρα ή συναισθηματικό κενό. Σε αυτή την περίπτωση, η χρήση συσχετίστηκε έντονα με αίσθημα απώλειας ελέγχου, ενοχές και απομάκρυνση από τη σεξουαλική επαφή με σύντροφο. Δεν ήταν η συχνότητα αυτή καθαυτή που δημιουργούσε το πρόβλημα, αλλά η λειτουργία που είχε η συνήθεια στη ζωή τους.

Ένα κρίσιμο εύρημα ήταν ότι η προβληματική χρήση λειτουργεί σαν «γέφυρα» ανάμεσα στα αρνητικά κίνητρα και στη συναισθηματική απόσυρση από το σεξ. Όσο περισσότερο κάποιος χρησιμοποιεί το πορνό για να αντέξει το στρες ή τα δύσκολα συναισθήματα, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να απομακρυνθεί από την οικειότητα και την πραγματική επαφή. Αντίθετα, η απλή και συχνή χρήση, όταν δεν συνοδεύεται από δυσφορία ή εσωτερική σύγκρουση, δεν φαίνεται να προκαλεί τέτοια αποτελέσματα.

Πότε η συνήθεια γίνεται μηχανισμός αποφυγής

Ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν την πορνογραφία ως μηχανισμό αντιμετώπισης δυσκολιών, τείνουν να κάνουν το ίδιο και με το σεξ μέσα στη σχέση τους. Δηλαδή, η σεξουαλική πράξη δεν λειτουργεί απαραίτητα ως πηγή σύνδεσης, αλλά ως τρόπος να ξεφύγουν προσωρινά από συναισθηματικά βάρη.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι τα ευρήματα αυτά δεν επιτρέπουν εύκολες ταμπέλες. Η πορνογραφία δεν είναι από μόνη της ούτε ωφέλιμη ούτε βλαβερή. Μπορεί να είναι μέρος μιας υγιούς σεξουαλικής ζωής ή να μετατραπεί σε εργαλείο αποφυγής, ανάλογα με τις ανάγκες και την ψυχική κατάσταση του ατόμου. Επιπλέον, πολλοί άνθρωποι έχουν μικτά κίνητρα, κάτι που εξηγεί γιατί σε περιόδους πίεσης μια ουδέτερη συνήθεια μπορεί να γίνει προβληματική.

Το βασικό μήνυμα της έρευνας είναι σαφές: αντί να μετράμε ώρες και συχνότητα, είναι πιο ουσιαστικό να εξετάζουμε αν η χρήση συνοδεύεται από έλεγχο, ικανοποίηση και συναισθηματική ισορροπία ή από δυσφορία, ενοχές και απομάκρυνση από τους άλλους.

Η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό International Journal of Sexual Health.