Η συγκινητική ομιλία του Ρομπέρτο στα Globe Soccer Awards για τη θέση του τερματοφύλακα (video)

Ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Ρομπέρτο παρευρέθηκε στη λαμπερή τελετή απονομής των Globe Soccer Awards, που διεξήχθη το βράδυ της Δευτέρας (29/12) στο Ντουμπάι. Στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης, απένειμε στον τερματοφύλακα της Ατλέτικο Μαδρίτης, Όμπλακ το βραβείο της κορυφαίας απόκρουσης της σεζόν και συγκίνησε το κοινό μιλώντας για την ιδιαίτερη θέση του τερματοφύλακα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Αρχικά, στάθηκε στα παιδικά του χρόνια, αναφέροντας πως όταν ήταν μικρός ενστικτωδώς ήθελε να πάρει τη μπάλα και να τρέξει με αυτή προς το τέρμα, για να σκοράρει γκολ. Μεγαλώνοντας, όμως κατάλαβε πόσο σημαντική είναι η θέση του τερματοφύλακα και πόσο αποφασιστική είναι η συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων μίας ομάδας.

Κάνοντας μία ιδιαίτερη αναφορά στην θέση δήλωσε πως οι τερματοφύλακες είναι οι «παράξενοι» του αθλήματος και υπογράμμισε πως το ταλέντο δεν επαρκεί από μόνο του για να κάνει έναν τερματοφύλακα θρύλο, αφού η αφοσίωση, η προσωπικότητα και η ταπεινότητα είναι οι αρετές που θα οδηγήσουν έναν τερματοφύλακα στην απόλυτη καταξίωση.

Κλείνοντας το συγκινητικό του μήνυμα, υπογράμμισε πως το σημαντικότερο για έναν θρύλο του ποδοσφαίρου δεν είναι η επιτυχία, αλλά η κληρονομιά που αφήνει πίσω για τις επόμενες γενιές.

Το video της τοποθέτησής του στα Globe Soccer Awards 2025 δημοσιοποιήθηκε στον προσωπικό λογαριασμό του Ρομπέρτο στο Facebook, συνοδευόμενο από την λεζάντα «Λίγα λόγια στα Globe Soccer Awards περιτριγυρισμένος από θρύλους».

Δείτε το video με τις δηλώσεις του Ρομπέρτο