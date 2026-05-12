Η συγκινητική συνάντηση του Akylas με τη Βίκυ Λέανδρος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision

Λίγο πριν εμφανιστεί στη σκηνή του Wiener Stadthalle στη Βιέννη για τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision, ο Akylas είχε μια ιδιαίτερη συνάντηση με τη Βίκυ Λέανδρος.

Η καταξιωμένη τραγουδίστρια επέστρεψε στη Eurovision ανοίγοντας τη βραδιά με μια νέα εκδοχή του κλασικού «L’amour est Bleu», του κομματιού που την έκανε γνωστή στην Ευρώπη το 1967. Μιλώντας για το ξεκίνημά της, θυμήθηκε πως βρέθηκε στη σκηνή του διαγωνισμού σε ηλικία μόλις 15 ετών, εξηγώντας ότι η νεανική της «άγνοια κινδύνου» την είχε τότε απαλλάξει από το άγχος της τεράστιας δημοσιότητας. Παρότι η πορεία της εξελίχθηκε εντυπωσιακά, παραδέχτηκε ότι η τέταρτη θέση της πρώτης της συμμετοχής την είχε στενοχωρήσει τόσο ώστε να δακρύσει.

Ο Akylas, από την άλλη, μίλησε για τη δική του μεταμορφωτική διαδρομή, από τις κουζίνες όπου δούλευε μέχρι πρόσφατα και τις εμφανίσεις του ως μουσικός του δρόμου με το γιουκαλίλι στην οδό Ερμού, μέχρι το σήμερα, όπου εκπροσωπεί την πατρίδα του στη Eurovision. Το τραγούδι του, πέρα από την ανεβαστική του ενέργεια, έχει και προσωπική διάσταση, με μια ιδιαίτερη «γέφυρα» αφιερωμένη στη μητέρα του.

Η Βίκυ Λέανδρος εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη φετινή ελληνική συμμετοχή, χαρακτηρίζοντας το κομμάτι «δροσερό» και γεμάτο ζωντάνια.

Ο διάλογος τους

Α: «Μεγάλη μου χαρά πραγματικά, είσαι φοβερή. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα να ερμηνεύεις ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια».

ΒΛ: «Μου ζήτησαν τότε να τραγουδήσω για τη Eurovision».

Α: «Τόσο άγχος για ένα παιδί 15 χρονών».

ΒΛ: «Κι όμως στα 15 βγαίνεις έτσι στη σκηνή και δεν καταλαβαίνεις τίποτα».

Α: «Έχεις άγνοια κινδύνου»

ΒΛ: «Μετά τη δεύτερη φορά ότι βλέπουν τόσα πολλά εκατομμύρια και εξαρτούνται πολλά πράγματα. Την πρώτη φορά είχα βγει 4η παρότι μετά το τραγούδι έγινε παγκόσμια επιτυχία. Αλλά τότε υπήρχαν μερικά δάκρυα».

Α: «Διάβασα την ιστορία ότι είχες στεναχωρηθεί».

ΒΛ: «Βέβαια γιατί 4η είναι αχάριστη θέση. Αλλά τώρα εσύ θα είσαι στους πρώτους 3 σίγουρα και γιατί να μην κερδίσεις κιόλας. Είσαι καταπληκτικός, το τραγούδι σας έχει κέφι. Είναι φρέσκο, είναι μια πολύ ωραία ιδέα».

Α: «Το πιστεύω το κομμάτι γιατί πέρα από το χορευτικό έχει και ωραία μηνύματα και τη γέφυρα που μιλάω στη μητέρα μου. Ακόμη δεν το πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Για μένα είναι κάτι πολύ μεγάλο, γιατί προσπαθώ πολύ καιρό με τη μουσική μου. Πριν 4 μήνες τραγουδούσα μουσική στον δρόμο, έπαιζα με το γιουκαλίλι μου στην Ερμού».

ΒΛ: «Είναι πολύ ωραίο αυτό στο τέλος που μιλάς στη μητέρα σου. Δεν το ήξερα ότι τραγουδούσες στον δρόμο, είσαι θαύμα. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία και σε όλο το team».

Α: «θα σκίσουμε σήμερα και οι δύο, είμαι σίγουρος».