Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Νατάσσας Μποφίλιου στη Νίκη Λυμπεράκη: «Μου είπαν ότι θα με σκοτώσουν πριν από συναυλία μου»

Μια ιδιαίτερα προσωπική και συγκινητική συνέντευξη παραχωρεί η Νατάσσα Μποφίλιου στη Νίκη Λυμπεράκη και την εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;», που προβάλλεται την Κυριακή 21 Ιουνίου στο MEGA.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια ανοίγει την καρδιά της και μιλά για σημαντικές στιγμές της ζωής και της πορείας της, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της προσωπικής της διαδρομής.

Ανάμεσα στις εξομολογήσεις της, ξεχωρίζει η αναφορά σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, όταν οι δημόσιες τοποθετήσεις της απέναντι στον φασισμό και τη Χρυσή Αυγή προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Όπως αποκαλύπτει, λίγο πριν από μία συναυλία της είχε δεχτεί ευθείες απειλές για τη ζωή της, καθώς ενημερώθηκε ότι μέλη της οργάνωσης θα βρίσκονταν στον χώρο και ότι σχεδίαζαν να της επιτεθούν.

Παρά το κλίμα φόβου που δημιουργήθηκε, η ίδια δεν λύγισε, ενώ καθοριστική υπήρξε η στάση των γονιών της, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα της χωρίς δεύτερη σκέψη.

Η Νατάσσα Μποφίλιου περιγράφει πως οι γονείς της, Νίκος Μποφίλιος και Κατερίνα Δρακονταειδή, όχι μόνο δεν της ζήτησαν να κάνει πίσω ή να σιωπήσει, αλλά της έδωσαν δύναμη να συνεχίσει να υπερασπίζεται δημόσια τις απόψεις και τις αξίες της.

Μάλιστα, όπως εξομολογείται, της είπαν πως είναι περήφανοι για εκείνη και πως κάθε αγώνας έχει το δικό του κόστος και τις δικές του συνέπειες.

Η στάση αυτή των γονιών της την άγγιξε βαθιά, με την τραγουδίστρια να παραδέχεται ότι ένιωσε τυχερή που μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που της δίδαξε να υπερασπίζεται όσα πιστεύει.

Η συνέντευξη φωτίζει όχι μόνο τη διαδρομή της ως καλλιτέχνιδας, αλλά και τις δυσκολίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει εξαιτίας των δημόσιων τοποθετήσεών της, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη δύναμη που αντλεί από τους ανθρώπους που βρίσκονται σταθερά στο πλευρό της.

Η Νατάσσα Μποφίλιου συναντά τη Νίκη Λυμπεράκη σε μια συζήτηση γεμάτη συναίσθημα, μνήμες και αλήθειες που δεν έχει συνηθίσει να μοιράζεται δημόσια.