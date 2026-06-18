Η συμμορία των 13 που έκλεψε τουλάχιστον 33 οχήματα: Κουμπάροι και φίλοι στο κόλπο του 1 εκατ. ευρώ

Στενές οικογενειακές, ερωτικές αλλά και φιλικές σχέσεις είχαν τα μέλη της εγκληματικής ομάδας που εμπλέκεται σε δεκάδες κλοπές ΙΧ αυτοκινήτων και εξαρθρώθηκε από το ΤΔΕΕ Σπατών - Αρτέμιδας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η συγκεκριμένη συμμορία των 13 ποινικών είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 33 κλοπές οχημάτων με λεία που ξεπερνάει το ένα εκατ. ευρώ και τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η αστυνομική που ενεπλάκησαν στην υπόθεση έχουν στη δικογραφία περισσότερα από 20 cd με ψηφιακά πειστήρια από νόμιμες συνακροάσεις και άρσεις απορρήτου επικοινωνιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχηγικός ρόλος αποδίδεται σε έναν 30χρονο Αλβανό, ο οποίος είναι παντρεμένος με μία 31χρονη -επίσης μέλος του κυκλώματος-, ενώ νούμερο 2 στην εγκληματική ομάδα φέρεται να είναι ο 38χρονος κουμπάρος τους. Στη συμμορία των 13 ανήκει και ο 28χρονος αδερφός της συζύγου του αρχηγού, ο οποίος διατηρεί ο ερωτικό δεσμό με ένα ακόμη μέλος της συμμορίας και συγκεκριμένα μία 22χρονη. Την ίδια ώρα, τόσο από τις νόμιμες συνακροάσεις όσο και από τις φυσικές παρακολουθήσεις, έχει διαπιστωθεί ότι το σύνολο των μελών της εγκληματικής ομάδας διατηρεί φιλικές σχέσεις μεταξύ του, πέραν της όποιας κοινής παράνομης δράσης του.

Ελληνική Αστυνομία

Από την έρευνα του ΤΔΕΕ Σπατών - Αρτέμιδας, προέκυψε ότι η δράση της συμμορίας ξεκινάει τουλάχιστον τον Μάρτιο του 2023 με διακεκριμένες κλοπές αυτοκινήτων, αλλά και εξαπάτηση ασφαλιστικών εταιρειών μέσω ψευδών δηλώσεων για ατυχήματα. Κατά την αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκαν 36 κλεμμένα οχήματα (σ.σ. ΙΧ αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες), ενώ έγιναν έρευνες παρουσία εισαγγελέα σε 11 σπίτια και δύο καταστήματα των 13 συλληφθέντων.

Ελληνική Αστυνομία

«Απέναντι στην εγκληματικότητα που βασανίζει τον πολίτη»

Μιλώντας στον FLASH ο γ.γ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Β/Α, Σάκης Πασπαλάρης, τόνισε ότι: «πρόκειται για μία πολύ μεγάλη επιτυχία των συναδέλφων που υπηρετούν στο ΤΔΕΕ Σπατών – Αρτέμιδας και δείχνει ότι η σκληρή και μεθοδική δουλειά πάντα φέρνουν αποτελέσματα. Θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι τέτοιες εξαρθρώσεις εγκληματικών ομάδων στέλνουν πραγματικό μήνυμα ότι η ΕΛΑΣ είναι δίπλα στον πολίτη και με τις οποίες δυσκολίες υπάρχουν προσπαθεί για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι κλοπές ΙΧ αυτοκινήτων είναι μια μορφή εγκληματικότητας που αγγίζει τον ίδιο τον πολίτη και την καθημερινότητά του».

Σάκης Πασπαλάρης

Ο συνδικαλιστής αστυνομικός κατέληξε λέγοντας: «Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα το έργο των συναδέλφων μας, οι οποίοι καθημερινά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για την ασφάλεια των πολιτών και την προάσπιση της νομιμότητας».