Η «συμβουλή» του Νικήτα στον Αντώνη Σαμαρά

Κανείς δε γνωρίζει εάν τελικά ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, όπως θρυλείται από τη στιγμή που διεγράφη από τη ΝΔ.

Ένας πάντως από τους ανθρώπους που έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται ευθέως και χωρίς μισόλογα προς τον πρώην Πρωθυπουργό, είναι ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Και ο πρόεδρος της Βουλής που ρωτήθηκε από το «Βήμα» για την εκτίμησή του ως προς τι θα πράξει τελικά ο κ. Σαμαράς, απάντησε με λίγες λέξεις δίνοντας όμως την αίσθηση της «συμβουλής».

«Δεν το γνωρίζω. Σέβομαι τον κ. Σαμαρά όχι μόνο λόγω της προϊστορίας μας αλλά γιατί σε μία δύσκολη στιγμή για τη χώρα έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Στενοχωριέμαι που δεν είναι μαζί μας, αλλά θα λυπηθώ περισσότερο εάν χρειαστεί να είναι απέναντι με την ίδρυση κόμματος...».