Η συνάντηση του Ρονάλντο με τον Ποστέκογλου και η ένθερμη αγκαλιά

Ο Αγγελος Ποστέκογλου ανέκαβε τα ηνία της Αλ Νάσρ μετά την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ και ξεκίνησε την προετοιμασία της ομάδας του για την νέα σεζόν.

Στην προετοιμασία άρχισε να συμμετέχει και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είχε έξτρα άδεια λόγω της παρουσίας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Πορτογαλία. Μάλιστα ο επίσημος λογαριασμός της Αλ Νάσρ στα social media κοινοποίησε φωτογραφίες και ντοκουμέντα με την πρώτη συνάντηση του Ελληνοαυστραλού προπονητή με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, με τους δυο άνδρες να έχουν και έναν θερμό εναγκαλισμό.

Ο Ποστέκογλου τοποθετήθηκε μετά την πρόσληψή του από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και τόνισε πόσο σημαντικές θεωρεί τις διαπροσωπικές σχέσεις του με τους ποδοσφαιριστές του λέγοντας πως το καλό κλίμα στην Αλ Νάσρ μπορεί να οδηγήσει την ομάδα σε επιτυχίες: «Νομίζω ότι το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι σε όλη μου την καριέρα, απόλαυσα να αναλαμβάνω νέες προκλήσεις, να συμμετέχω σε νέες διοργανώσεις, να συνεργάζομαι με διαφορετικούς ανθρώπους και να εξελίσσομαι μέσα από αυτό. Τώρα έχω άλλη μια ευκαιρία να δοκιμάσω τον εαυτό μου σε ένα νέο περιβάλλον, μια νέα χώρα και μια νέα ομάδα. Ο στόχος είναι πάντα ο ίδιος. Έχω προπονήσει πολλούς συλλόγους που δεν είχαν σημειώσει επιτυχία και τους έχω κάνει επιτυχημένους. Έχω επίσης συνεργαστεί με συλλόγους που ήδη κέρδιζαν και συνέχισα να πετυχαίνω αποτελέσματα μαζί τους».