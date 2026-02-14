Η συναυλία που θα τελειώσει το 2640: Το πιο ακραίο πείραμα στην ιστορία της μουσικής

Η ιδέα ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Κι όμως, είναι απολύτως πραγματική: μια συναυλία που δεν διαρκεί ώρες ή ημέρες, αλλά αιώνες. Ένα καλλιτεχνικό πείραμα πάνω στον χρόνο, την ακρόαση και τα ίδια τα όρια της μουσικής, που έχει εξελιχθεί σε εγχείρημα πολλών γενεών.



Στις 5 Σεπτεμβρίου 2001, σε μια μεσαιωνική εκκλησία στο Χάλμπερστατ της Γερμανίας, ξεκίνησε η εκτέλεση του έργου ORGAN²/ASLSP του Αμερικανού συνθέτη John Cage. Δεν πρόκειται για μια «κανονική» συναυλία. Η εκτέλεση έχει σχεδιαστεί να διαρκέσει συνολικά 639 χρόνια.



Με απλά μαθηματικά: από την έναρξη το 2001, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2640. Δηλαδή 616 χρόνια μετά το 2026. Κανείς από τους σημερινούς ακροατές δεν θα βρίσκεται εκεί για να ακούσει την τελευταία νότα.



Η επιλογή της διάρκειας δεν είναι τυχαία. Το Χάλμπερστατ συνδέεται ιστορικά με την πρώιμη εξέλιξη του εκκλησιαστικού οργάνου στην Ευρώπη, και οι διοργανωτές θέλησαν να «τεντώσουν» τη μουσική εμπειρία στα άκρα. Οι αλλαγές στις νότες γίνονται σε διαστήματα που μπορεί να διαρκούν μήνες ή ακόμη και χρόνια. Μια μετατόπιση ήχου αποτελεί από μόνη της γεγονός.



Διαβάστε εδώ για το πρότζεκτ λειτουργεί ως στοχασμός πάνω στην έννοια του χρόνου.