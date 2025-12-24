Η σύντροφος του Νόρις ποζάρει με τα εσώρουχα και «γονατίζει» τα social media

Ο Λάντο Νόρις κατέκτησε το πρωτάθλημα οδηγών στη Formula 1 το 2025, έπειτα από μια ανατροπή η οποία έμοιαζε απίθανη. Ο Βρετανός οδηγός, μετά τη λήξη του grand prix στο Άμπου Ντάμπι, όταν και στέφθηκε πρωταθλητής, πήγε προς την οικογένειά του.

Εκεί βρισκόταν και η σύντροφός του, Μαργκαρίτα Κορσέιρο. Οι δυο τους δεν είχαν επισημοποιήσει τη σχέση τους και δεν κυκλοφορούσαν συχνά μαζί δημόσια, μέχρι εκείνη την ημέρα. Μάλιστα, μερικές ώρες αφότου ο αγαπημένος της πήρε τον τίτλο, δημοσίευσε και μια κοινή τους φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, που του έλεγε συγχαρητήρια, ενώ εμφανίστηκαν μαζί και στην παραλαβή του τροπαίου από τον Νόρις, στην εκδήλωση της FIA.

Η Κορσέιρο είναι ηθοποιός από την Πορτογαλία. Είναι 22 ετών και έχει δυο εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram και 800 χιλιάδες στο TikTok. Έχει εμφανιστεί σε πορτογαλικά show όπως το «Dancing with the Stars» και έχει πάρει μέρος σε καμπάνιες της «Intimisimi» και της «Alo Yoga».

Η σέξι εμφάνιση της Κορσέιρο που... έριξε το διαδίκτυο

Αυτή τη φορά, η ξανθιά καλλονή ήρθε ξανά στην επικαιρότητα, όχι όμως για την εμφάνισή της με τον Λάντο Νόρις. Αυτή την περίοδο βρίσκεται στη Βραζιλία, όπου και απολαμβάνει μερικές στιγμές χαλάρωσης με τις φίλες της, προτού επιστρέψει στα grand prix για να υποστηρίξει τον αγαπημένο της.

Δημοσίευσε λοιπόν μερικές φωτογραφίες από τα μέρη στα οποία βρέθηκε. Εμφανίστηκε στις φωτογραφίες με μαγιό και έκανε όλο το διαδίκτυο να παραμιλά. Ενδιαφέρον έχουν τα σχόλια κάτω από τη δημοσίευσή της, με μερικά από αυτά να αναφέρουν «Πώς είσαι αληθινή!!», «Ω, Θεέ μου, είναι τόσο εντυπωσιακή», «Θεά της πραγματικής ζωής».