Η καθημερινή κατανάλωση καφέ φαίνεται να συνδέεται με μεγαλύτερη ποικιλία βακτηρίων στο έντερο και με αλλαγές στις κινήσεις του πεπτικού συστήματος, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι έπιναν καφέ πιο τακτικά είχαν πλουσιότερο εντερικό μικροβίωμα, ενώ ορισμένοι μικροοργανισμοί εμφανίζονταν συχνότερα σε αυτούς. Παράλληλα, εντοπίστηκαν συσχετίσεις ανάμεσα στην κατανάλωση καφέ, τις συσπάσεις του εντέρου και την οξύτητα στο λεπτό έντερο. Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Gut Microbiology, προσθέτει νέα στοιχεία στη συζήτηση για το πώς ο καφές επηρεάζει το πεπτικό σύστημα.

Πώς έγινε η έρευνα

Στη μελέτη συμμετείχαν 61 υγιείς ενήλικες, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για εννέα ημέρες στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης. Οι επιστήμονες κατέγραψαν τις διατροφικές τους συνήθειες για οκτώ ημέρες, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ποσότητα και τη συχνότητα κατανάλωσης καφέ. Με βάση αυτές τις καταγραφές, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Στην πρώτη εντάχθηκαν όσοι έπιναν καφέ λιγότερες από τρεις ημέρες μέσα στο οκταήμερο, ενώ στη δεύτερη όσοι κατανάλωναν καφέ περισσότερες από τρεις ημέρες. Συνολικά, 48 άτομα ανήκαν στη δεύτερη ομάδα και 13 στην πρώτη. Οι συστηματικοί καταναλωτές έπιναν κατά μέσο όρο περίπου 343 ml καφέ ημερησίως, έναντι μόλις 18 ml στην ομάδα των περιστασιακών καταναλωτών.

Για να έχουν μια πιο αντικειμενική εικόνα της κατανάλωσης, οι ερευνητές εξέτασαν επίσης δείγματα ούρων, αναζητώντας την καφεΐνη και ουσίες που παράγονται όταν ο οργανισμός τη μεταβολίζει. Παράλληλα, ανέλυσαν δείγματα κοπράνων, ώστε να καταγράψουν τη σύνθεση των βακτηρίων του εντέρου και ορισμένες ουσίες που παράγουν αυτά τα βακτήρια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το γεγονός ότι 50 από τους συμμετέχοντες κατάπιαν μια μικρή ασύρματη κάψουλα, γνωστή ως SmartPill. Η συσκευή αυτή περνούσε μέσα από το πεπτικό σύστημα και κατέγραφε σε πραγματικό χρόνο στοιχεία όπως την οξύτητα, τις πιέσεις και τις συσπάσεις του στομάχου, καθώς και τον χρόνο που χρειαζόταν για να μετακινηθεί μέσα από τα διάφορα τμήματα του πεπτικού συστήματος.

Περισσότερη ποικιλία βακτηρίων στους συστηματικούς καταναλωτές

Ένα από τα βασικά ευρήματα ήταν ότι όσοι έπιναν καφέ τακτικά εμφάνιζαν μεγαλύτερο αριθμό διαφορετικών βακτηριακών ειδών στο έντερό τους. Η λεγόμενη μικροβιακή ποικιλότητα θεωρείται σημαντικό χαρακτηριστικό του εντερικού μικροβιώματος, καθώς περιγράφει πόσο μεγάλη είναι η ποικιλία των μικροοργανισμών που ζουν στο πεπτικό σύστημα. Συγκεκριμένα, η ομάδα που κατανάλωνε καφέ συχνότερα παρουσίαζε μεγαλύτερο μικροβιακό πλούτο σε σύγκριση με όσους έπιναν σπάνια. Η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχη αύξηση στον συνολικό αριθμό των βακτηρίων στα κόπρανα, κάτι που δείχνει ότι η συσχέτιση αφορά κυρίως την ποικιλία και όχι απαραίτητα την ποσότητα των μικροοργανισμών.

Οι επιστήμονες εντόπισαν επίσης διαφορές στην παρουσία συγκεκριμένων ομάδων βακτηρίων. Ανάμεσά τους ξεχώρισε το γένος Lawsonibacter, το οποίο εμφανιζόταν σε μεγαλύτερη αφθονία στους συστηματικούς καταναλωτές καφέ. Η παρουσία του αυξανόταν όσο μεγάλωνε και η ποσότητα του καφέ που κατανάλωναν οι συμμετέχοντες. Αντίστοιχες τάσεις παρατηρήθηκαν για τα βακτήρια Slackia και για μια ομάδα μικροοργανισμών της οικογένειας Eggerthellaceae. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι συστηματικοί καταναλωτές είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίζουν αυτούς τους μικροοργανισμούς στα δείγματα κοπράνων τους.

Τα ευρήματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς και προηγούμενες έρευνες είχαν επίσης συνδέσει τον καφέ με το Lawsonibacter. Μάλιστα, εργαστηριακές παρατηρήσεις έχουν δείξει ότι ένα είδος αυτής της ομάδας μπορεί να αναπτύσσεται σε περιβάλλον που περιέχει καφέ, ακόμη και όταν αυτός είναι ντεκαφεϊνέ. Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παίζουν ρόλο και άλλα συστατικά του καφέ, πέρα από την καφεΐνη.

Οι επιδράσεις στις κινήσεις του εντέρου και στην οξύτητα

Ένα ακόμη αξιοσημείωτο στοιχείο της μελέτης αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο καφές συνδέεται με τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Οι αναλύσεις έδειξαν ότι τα επίπεδα των μεταβολιτών της καφεΐνης στα ούρα σχετίζονταν με αυξημένες συσπάσεις στο παχύ έντερο. Με απλά λόγια, όσο υψηλότερα ήταν τα επίπεδα αυτών των ουσιών, τόσο εντονότερη ήταν η κινητικότητα που κατέγραφε η ειδική κάψουλα. Η παρατήρηση αυτή προσφέρει μια πιθανή εξήγηση για κάτι που πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν από την καθημερινότητά τους: την ανάγκη να επισκεφθούν την τουαλέτα λίγο μετά την κατανάλωση καφέ. Προηγούμενες έρευνες είχαν επίσης δείξει ότι ο καφές μπορεί να ενισχύσει τις κινήσεις του εντέρου και να διευκολύνει την κένωση σε ορισμένους ανθρώπους.

Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι περισσότερες συσπάσεις δεν συνοδεύονταν απαραίτητα από ταχύτερη μετακίνηση του περιεχομένου μέσα στο παχύ έντερο. Αυτό σημαίνει ότι ο καφές ενδέχεται να ενισχύει την ανάμειξη του περιεχομένου του εντέρου χωρίς να επιταχύνει υποχρεωτικά τη συνολική διαδικασία της πέψης και της αποβολής των υπολειμμάτων.

Ενδιαφέρον παρουσίασε και η μέτρηση της οξύτητας στο λεπτό έντερο. Οι συμμετέχοντες που έπιναν καφέ συχνότερα είχαν χαμηλότερο pH σε αυτό το τμήμα του πεπτικού συστήματος, δηλαδή ένα πιο όξινο περιβάλλον. Αντίστοιχη σχέση παρατηρήθηκε και με τα επίπεδα της καφεΐνης και των προϊόντων του μεταβολισμού της στα ούρα.

Η αλλαγή αυτή μπορεί να έχει σημασία και για το μικροβίωμα, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν στο έντερο, όπως η οξύτητα και η ταχύτητα με την οποία μετακινούνται οι τροφές, επηρεάζουν το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται οι μικροοργανισμοί. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο καφές μπορεί επομένως να επηρεάζει τα βακτήρια με δύο τρόπους: άμεσα, μέσω των συστατικών του που φτάνουν στο έντερο, και έμμεσα, μεταβάλλοντας τις συνθήκες λειτουργίας του πεπτικού συστήματος.

Δεν ευθύνεται απαραίτητα μόνο η καφεΐνη

Ο καφές περιέχει περισσότερες από 1.000 βιοδραστικές ουσίες. Εκτός από την καφεΐνη, περιλαμβάνει πολυφαινόλες, φαινολικά οξέα και φυτικές ίνες, ορισμένες από τις οποίες φτάνουν στο παχύ έντερο χωρίς να έχουν απορροφηθεί ή διασπαστεί προηγουμένως. Εκεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα βακτήρια ως πηγή τροφής. Αυτό σημαίνει ότι η σχέση ανάμεσα στον καφέ και το εντερικό μικροβίωμα είναι πιθανό να είναι πιο σύνθετη από όσο δείχνουν οι επιδράσεις της καφεΐνης. Μάλιστα, προηγούμενα εργαστηριακά πειράματα έχουν δείξει ότι τα βακτήρια του εντέρου μπορούν να μεταβολίσουν ορισμένα συστατικά του καφέ, όπως το χλωρογενικό οξύ. Αντίθετα, η καφεΐνη δεν φαίνεται να μεταβολίζεται με τον ίδιο τρόπο από τα συγκεκριμένα βακτήρια.

Τι πρέπει να κρατήσουμε από τα ευρήματα

Όπως αναφέρουν στο συμπέρασμά τους οι ερευνητές, τα πρόσφατα ευρήματα προσθέτουν ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ της σχέσης ανάμεσα στη διατροφή και το εντερικό μικροβίωμα, χωρίς να δικαιολογούν την αύξηση της κατανάλωσης καφέ ως μέσο βελτίωσης της υγείας του πεπτικού συστήματος.