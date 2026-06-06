Η σύζυγος ποδοσφαιριστή της Super League που ανέβασε την θερμοκρασία με το «καυτό» μπικίνι της

Η σύζυγος του Λούκα Γιόβιτς, Σοφία Μιλόσεβιτς, χρησιμοποιεί συχνά τα social media και συγκεκριμένα το Instagram για να προβάλλει τον εαυτό της.

Το έκανε ξανά με αποτέλεσμα να ανεβάσει την θερμοκρασία με το καυτό κορμί της καθώς το γνωστό μοντέλο και influencer δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται με μπικίνι, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και σχόλια από τους ακολούθους της.

screenshot Instagram: sofijamilo

Οι φωτογραφίες της έγιναν viral καθώς διαγράφεται το άψογο κορμί της με το νάζι της να κάνει την διαφορά. Η γυναίκα του επιθετικού της ΑΕΚ φροντίζει να δείχνει συχνά τα μαγιό η τα ρούχα της και γίνεται συχνά θέμα συζήτησης με τις σέξι αναρτήσεις της.