Σπορ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πρωταθλητής Euroleague Μπάσκετ

Η σύζυγος του Ναν κατά του Ολυμπιακού: «Τα τρόπαια και οι τίτλοι κερδίζονται, δεν αγοράζονται»

Η Μπλεν Κίγια άφησε αιχμές για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό.

Instagram: blen_kiya
Instagram: blen_kiya
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το βράδυ της Κυριακής (24/5) την 4η EuroLeague στην ιστορία του σε έναν τρομερό τελικό απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης και αφού είχε ξεσπάσει ερυθρόλευκο πάρτι, η σύζυγος του Κέντρικ Ναν, Μπλεν Κία, έκανε το σχόλιό της με ένα στόρι στο Instagram κοινοποιώντας μια φωτογραφία από το τρόπαιο του Παναθηναϊκού το 2024 βάζοντας την χαρακτηριστική λεζάντα: «Να μια πραγματική ομάδα. Χωρίς έδρα, χωρίς εύνοια από διαιτητές, χωρίς στημένα. Τα τρόπαια και οι τίτλοι κερδίζονται… δεν αγοράζονται!!!»

screenshot
screenshot

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πρωταθλητής Euroleague Μπάσκετ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader