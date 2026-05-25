Η σύζυγος του Ναν κατά του Ολυμπιακού: «Τα τρόπαια και οι τίτλοι κερδίζονται, δεν αγοράζονται»

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το βράδυ της Κυριακής (24/5) την 4η EuroLeague στην ιστορία του σε έναν τρομερό τελικό απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης και αφού είχε ξεσπάσει ερυθρόλευκο πάρτι, η σύζυγος του Κέντρικ Ναν, Μπλεν Κία, έκανε το σχόλιό της με ένα στόρι στο Instagram κοινοποιώντας μια φωτογραφία από το τρόπαιο του Παναθηναϊκού το 2024 βάζοντας την χαρακτηριστική λεζάντα: «Να μια πραγματική ομάδα. Χωρίς έδρα, χωρίς εύνοια από διαιτητές, χωρίς στημένα. Τα τρόπαια και οι τίτλοι κερδίζονται… δεν αγοράζονται!!!»